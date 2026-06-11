MC acusa elección de Estado en Coahuila

MIENTRAS EL INSTITUTO Electoral de Coahuila (IEC) inició ayer los cómputos distritales de la elección de diputados locales, en los que se realizará un recuento voto por voto, Movimiento Ciudadano se sumó a la postura de Morena y denunció irregularidades y una “elección de Estado”.

En una mesa de debate en Radio Fórmula, la diputada federal emecista Laura Ballesteros aseguró que “no vamos a normalizar una elección de Estado” en la que se ha comprobado que votó más del 100 por ciento de los ciudadanos registrados en algunas casillas. “El manual de cómo generar una elección de Estado lo cumplieron by the book”, dijo.

Añadió que la elección fue “ganada por el gobernador y no por el PRI”, y es evidente que hay una “operación clientelar”, pues el PRI no ha perdido distritos.

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Con motivo del inicio de los cómputos distritales, el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, dijo que el recuento se desarrollará en los 16 comités distritales electorales de Coahuila y permitirá verificar voto por voto el contenido de las casillas, lo que fortalecerá la confiabilidad del proceso.

Los resultados preliminares colocan al PAN, al Partido Verde y a Movimiento Ciudadano por debajo del umbral mínimo del tres por ciento de votación válida establecido en la legislación electoral de Coahuila para no perder el registro.

A la espera de los resultados finales, el PAN registra 26 mil 877 votos, equivalentes a 2.16 por ciento de la votación; el Partido Verde suma 32 mil 392 sufragios, para 2.60 por ciento, mientras que MC acumula 24 mil 496 votos, correspondientes a 1.96 por ciento.