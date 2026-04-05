Taxista amenaza a turista en Playa del Carmen; le pide monto excesivo para dejarlo bajar | VIDEO

Taxista amenaza a turista por no pagarle monto superior a lo acordado, en Playa del Carmen.

Un turista captó en video el momento en el que un taxista, en Playa del Carmen, Quintana Roo, lo retiene y le obliga a pagarle una cifra excesiva para dejarlo bajar, con la amenaza de que, si no lo hace, subirá aún más el costo del viaje e, incluso, lo presentaría ante las autoridades.

En redes sociales circuló una grabación que atestigua el momento en el que un turista, presumiblemente español, por el acento, protagoniza un altercado con un taxista del citado centro turístico.

La grabación muestra cómo el turista le pregunta al taxista cuánto le debe por el viaje. El conductor, visiblemente enfadado, le responde: “No me pagues nada, yo te voy a meter en la cárcel, para que le bajes de hue… y aprendas lo que es bueno”.

Aspecto del Caribe Mexicano, popular destino turístico, donde se encuentra Playa del Carmen. ı Foto: Especial

Conforme se desarrolla la discusión, se explica que el turista le había pedido al conductor de taxi detener el viaje desde tiempo atrás, pero el taxista se estaba negando.

Por lo anterior, el conductor le estaba cobrando 200 pesos al turista cuando, originalmente, habían acordado un monto de 100 pesos.

“¡Págame 200 de una vez!”, dice el conductor. “¡Pero son 100!”, responde el turista. Ante esto, el taxista grita: “¡Te estoy diciendo! ¡No te voy a estar paseando por tus huev…!”. Enfadado, el turista responde: “¡Pero yo me estoy queriendo bajar desde hace dos horas y usted no me deja bajar!”.

De acuerdo con los internautas que compartieron el video, esto habría sido una trampa del conductor para recorrer más kilómetros y, en consecuencia, aumentar el costo del viaje, situación que fue equiparada con la extorsión.

Turista denuncia a taxista de Playa del Carmen por llevarlo contra su voluntad



Un integrante del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, dirigido por Luis Herrera, fue señalado por presuntamente privar de la libertad a un turista extranjero, al negarse a permitirle… pic.twitter.com/wbPkG6717W — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 5, 2026

El conductor insiste una vez más en que el turista le pague los 200 pesos del viaje, ante lo cual segundo se vuelve a negar. “¡Oh, que la ver… contigo! ¡Ahorita te va a cargar la ver…!”, grita el conductor, a modo de amenaza.

Finalmente, el turista le dice al conductor que arreglen el asunto con la policía, ante lo cual el taxista le responde que esto no le convendría a él, pues le cobrarían “200 dólares de multa”.

De acuerdo con reportes, el taxi fue solicitado mediante la aplicación InDrive, que permite fijar un precio antes de abordar.

Por otro lado, el Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, del cual forma parte el conductor del video, emitió un comunicado en donde condenó los hechos, pero acusó que el aumento de precios solicitado por el mismo fue resultado de “paradas adicionales que no estaban consideradas en la tarifa inicial”.

No obstante, informó que “revisará internamente la conducta del operador involucrado”, pues aclaró que “las formas observadas no reflejan el comportamiento que el Sindicato busca promover entre sus agremiados”.

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