Bloqueos AICM: Estas son las peticiones y exigencias de los taxistas que protestan

Los taxistas de la Ciudad de México realizarán una protesta este miércoles 11 de marzo en el AICM, realizarán bloqueos en las terminales y estos podrían retrasar la llegada y salida de las personas que viajarán por la mañana de este miércoles.

Las alertas para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encendieron para la mañana de este miérxoles, pues los taxistas del aeropuerto de la CDMX realizarán una movilización.

Se espera que desde las 09:00 horas de este 11 de marzo los manifestantes se reunan en la Terminal 1 del AICM, por lo que se pide a los usuarios que tienen programados vuelos para este miércoles que anticipen su llegada para evitar contratiempos.

TE RECOMENDAMOS: Informan en comunicado matutino Sigue Contingencia Ambiental en la ZMVM la mañana de este miércoles 11 de marzo

Por medio de redes sociales, el AICM recomendó a los usuarios “llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca y de ahí usar nuestro servicio gratuito de transporte a la terminal 2”

#AICMinforma



En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Asimismo, informó que a partir de mañana la Guardia Nacional realizará operativos, con la finalidad de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y garantizar la seguridad de los usuarios.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que invita a las y los usuarios que podrían verse afectados a tomar previsiones en sus traslados hacia el AICM para evitar contratiempos.

Tarjeta informativa Segob ı Foto: Redes Sociales

Peticiones y exigencias de los taxistas del AICM

De acuerdo con el comunicado de Transportación terrestre nueva imagen, A.C., estos se encuentran manifestandose debido a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades del AICM no han aplicado la ley.

Precisan que han permitido que los conductores que trabajan bajo aplicaciones de transporte trabajen dentro del aeropuerto, que es considerado un área federal, misma que está prohibida por la ley.

Puntualizan que esta protesta también se debe a “las iniciativas que se están impulsando en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la ley y hacer un traje a la medida para estas plataformas.”

Protesta de taxistas en el AICM ı Foto: Especial

El sector de transporte aeroportuario decidió manifestarse con la finalidad de “defender su patrimonio, su dignidad y su fuente de trabajo”, por lo que convocaron a los operadores a movilizarse este 11 de marzo a partir de las 09:00 horas.

Entre las peticiones de los taxistas aeroportuarios se encuentra el refuerzo de la vigilancia y cumplimiento de la ley dentro del AICM, por lo que los taxistas de aplicación no deberían ingresar al aeropuerto debido a que este se encuentra en una zona federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.