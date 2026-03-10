Taxistas amagan con bloquear accesos al AICM para exigir control a plataformas

Taxistas anuncian protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría enfrentar complicaciones en sus accesos este miércoles 11 de marzo, luego de que organizaciones de taxis que operan en la terminal aérea convocaran a una movilización que incluye posibles bloqueos en las dos terminales.

La protesta fue anunciada por agrupaciones de transportistas aeroportuarios, que llamó a permisionarios y operadores a concentrarse para exigir a las autoridades mayor control sobre los servicios de transporte por aplicación.

Conductores dejan a personas en la Terminal 2 del AICM, en una imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora será la movilización?

De acuerdo con la convocatoria difundida entre el gremio:

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

Hora: a partir de las 09:00 de la mañana

Punto de reunión: zona GOMA de la Terminal 1

Acción prevista: bloqueo de accesos a las Terminales 1 y 2 del aeropuerto.

Los organizadores señalaron que la movilización busca presionar a las autoridades federales y aeroportuarias para que se aplique la normativa vigente en materia de transporte en instalaciones federales.

¿Por qué protestan los taxistas del aeropuerto?

El conflicto gira principalmente en torno a la presencia de plataformas de transporte como Uber y DiDi dentro de la zona aeroportuaria.

Los permisionarios sostienen que estas aplicaciones operan sin las mismas obligaciones que los taxis concesionados y que su presencia representa competencia desleal y una amenaza para su fuente de empleo.

Además, el sector ha expresado preocupación por posibles reformas legales que permitirían formalmente la operación de estos servicios en aeropuertos del país.

Los choferes de Uber y DiDi no pueden ingresar al AICM ni a los aeropuertos del país; exigen igualdad de derechos. ı Foto: larazondemexico

¿Qué afectaciones podría haber?

Si se concretan los bloqueos, se podrían presentar:

Dificultades para entrar o salir del aeropuerto

Congestionamientos en accesos vehiculares a las terminales

Retrasos para pasajeros que se dirijan a tomar vuelos

Ante este escenario, autoridades suelen recomendar salir con mayor anticipación hacia el aeropuerto y mantenerse atentos a reportes de tránsito y avisos oficiales.

La disputa entre taxistas concesionados y plataformas digitales no es nueva. En los últimos meses, empresas de transporte del aeropuerto han realizado diversas manifestaciones para exigir condiciones equitativas frente a servicios de aplicación y mayor regulación en la zona aeroportuaria.

