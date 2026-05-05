Calendario Bienestar mayo 2026: ¿Quiénes cobran HOY 5 de mayo?

Los Programas para el Bienestar brindan apoyo económico a ciertos sectores de la población, con la finalidad de darles un respaldo económico destinado a distintos propósitos.

Quienes sean beneficiarios de las pensiones y programas para el Bienestar podrán disponer de su dinero a partir de la fecha en la que se realice el depósito en la cuenta del Banco del Bienestar.

Durante mayo se realizará el depósito de los programas Pensión Adultos Mayores, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Madres Trabajadoras.

Programas para el Bienestar ı Foto: Especial

Depósitos Bienestar mayo 2026

A partir de este lunes 4 de mayo se comenzó a realizar la dispersión de pagos de las Pensiones para el Bienestar que corresponde al bimestre mayo-junio 2026, y se realizarán de manera escalonada.

De acuerdo con el calendario de pagos, la dispersión de los apoyos económicos se comenzará a realizar desde el lunes 4 de mayo, y se terminará de hacer el miércoles 27 de mayo, conforme a la primera letra del primer apellido.

El calendario de pagos es el siguiente:

Lunes 4 de mayo: A

Martes 5 de mayo: B

Mércoles 6 y jueves 7 de mayo: C

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 y martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 y lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 y viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo W, X, Y, Z

Calendario de pagos Bienestar mayo ı Foto: Programas para el Bienestar

Durante 2026 las y los beneficiarios de las pensiones y programas para el Bienestar recibirán las siguientes cantidades:

Pensión para Personas Adultas Mayores 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años de edad o más

Pensión Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años de edad

Pensión para Personas con Discapacidad 3 mil 300 pesos bimestrales para las personas que cumplan con los criterios de cobertura

Programa de Madres Trabajadoras mil 650 pesos bimestrales para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

De acuerso con Programas para el Bienestar, durante el bimestre mayo-junio se destinará una inversión de más de 104 mil millones de pesos para el pago de las pensiones para el Bienestar.

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