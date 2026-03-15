Muere candidato presidencial de Perú Napoleón Becerra, en accidente de tránsito

El candidato presidencial peruano del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, falleció en un accidente de tránsito en la vía Los Libertadores, en la región Huancavelica, cuando se dirigía hacia Ayacucho para cumplir actividades de campaña.
Según reportó RPP, la camioneta que transportaba a Napoleón Becerra junto a su comitiva se despistó a la altura del kilómetro 183, en la bajada a Rumichaca, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará.
La autoridad local, Balvín Teobaldo Huamaní Maldonado, alcalde de Pilpichaca, informó que la camioneta cayó en una cuneta al costado de la carretera y terminó incrustada en una alcantarilla. La propia autoridad se desplazó hasta el lugar del accidente y colaboró en el traslado de los heridos hacia el centro de salud del distrito.
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FGR