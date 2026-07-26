Este es el lujoso premio económico que recibió Isaac del Toro por terminar tercero en el Tour de France

Isaac del Toro está poniendo en alto el nombre de México en el Tour de France. El nacido en Ensenada, Baja California, logró subirse al podio en su primera participación, pero gracias a su gran trabajo también recibirá un premio económico.

El mexicano, con su tercer puesto en la clasificación general, aseguró un premio de 100 mil euros; haciendo la conversión, serían 1 millón 987 mil 950 pesos mexicanos. Pero con las bonificaciones por su desempeño, lo que incluye una victoria, un segundo lugar y dos terceros puestos, la cifra podría rondar los 126 mil 550 euros, que serían alrededor de 2 millones 515 mil 750 pesos mexicanos.

🚴🇲🇽 Una imagen para la historia del Tour de Francia.



Al cruzar la meta, Tadej Pogačar e Isaac del Toro lo hicieron tomados del brazo y, después, levantaron el dedo índice sobre sus cabezas para formar el gesto del “toro”, en reconocimiento al ciclista mexicano.



El emotivo… pic.twitter.com/nLQLfsafu4 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 25, 2026

Isaac del Toro, el primer mexicano en el podio del Tour de France

La carrera de Isaac del Toro solo ha ido en ascenso desde su aparición en el Giro de Italia y el mexicano participó por primera vez en el Tour de France, la competencia más exigente del ciclismo mundial y en la que el atleta de 22 años ya hizo historia.

El oriundo de Ensenada, Baja California, firmó una actuación espectacular durante las tres semanas que duró la competencia y se convirtió en el primer mexicano en subirse al podio en París, ya que en el pasado dos pedalistas aztecas tuvieron participación en este certamen, pero quedándose fuera de los primeros tres puestos.

Siendo el gregario de Tadej Pogacar, así fue como Isaac del Toro se desempeñó en el Tour de France, y el mexicano ayudó a su compañero a quedarse con el primer lugar de la competencia, aunque el esloveno también le cedió una victoria al bajacaliforniano para cumplir uno de sus sueños.

#TDF2026 Pogacar con 27 años ya está pensando en su retirada. Cuando se retire, el ciclismo llorará



"No voy a correr mucho más tiempo y él tiene un potencial y talento increíble para ser mi relevo" (sobre Del Toro) pic.twitter.com/NQPazUx8Oj — Isma Álvarez Cycling (@CyclingIsma) July 25, 2026

Isaac del Toro fue el campeón de la clasificación de jóvenes

Además de quedarse con el tercer puesto de la clasificación general del Tour de France, Isaac del Toro también finaliza su primera participación en la Gran Vuelta en Francia como el mejor ciclista joven de la competencia.

El mexicano cerró las 21 etapas del certamen portando el maillot blanco, el cual se le otorga al mejor ciclista joven de la campaña, e Isaac del Toro lo hizo al quedarse con la tercera posición del Tour de France.

La carrera de Isaac del Toro está creciendo a pasos agigantados y de manera exponencial, tanto así que ya es una promesa de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que el mexicano buscará la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta.

DCO