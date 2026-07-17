Que se revisen “con lupa” los recursos, pide senadora

En Chihuahua, la senadora Andrea Chávez ha destinado 176,536 pesos, al sumar los 76,308 desde su página personal y 100,228 del sitio con el que identifica su marca.

Los recursos económicos utilizados por los aspirantes de Morena a coordinar los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año, así como del resto de partidos, deben “observarse con lupa” para garantizar que no provengan de dependencias gubernamentales ni del crimen organizado, además de ser fiscalizados y transparentados, consideró la senadora guinda con licencia Reyna Celeste Ascencio Ortega.

En entrevista con La Razón, luego de que este medio documentó que en los últimos 90 días diversos senadores y diputados de Morena con licencia, así como Verde y PT, que buscan convertirse en coordinadores de los Comités en Defensa de la Transformación de la 4T, han destinado en conjunto más de 2.3 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram, Ascencio Ortega sostuvo que la revisión no debe limitarse únicamente a quienes participan en el proceso interno del oficialismo.

“Se tendría que estar fiscalizando no solamente lo que hagan los aspirantes, sino en realidad todo tipo de movimiento que se esté realizando en el país”, afirmó.

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La aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación en Michoacán enfatizó que la prioridad debe ser verificar el origen del dinero utilizado para promover a los aspirantes. “Lo importante al final del día es estar observando con lupa de dónde se están obteniendo estos recursos, que no se estén desviando de las propias instituciones o dependencias gubernamentales y que tampoco vengan del crimen organizado”, subrayó.

Asimismo, consideró que, aunque Morena cuenta con reglas para su proceso interno, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si es necesario fortalecer la regulación sobre este tipo de promoción. “Al final del día, el instituto es quien tendría que estar determinando si se tiene que reglamentar de mejor manera algo”, sostuvo.