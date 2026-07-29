El Diablo Viste a la Moda 2 llega a streaming este 29 de julio, a través de Disney+, a tres meses de haberse estrenado en salas de cine de todo el mundo. Si no pudiste ver la película en la pantalla grande, o si eres fan del universo de Miranda Priestly, podrás revivir el éxito más taquillero del verano desde la comodidad de tu hogar.

Descubre en La Razón de México a qué hora se estrena la secuela protagonizada por las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep.

¿A qué hora se estrena El Diablo Viste a la Moda 2 en Disney?

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena este 29 de julio en streaming. La película estará disponible simultáneamente en Disney+ y Hulu, y en otras plataformas en diferentes horarios según la región.

El anuncio de la plataforma de entretenimiento por streaming indica que la cinta se puede ver desde las 00:00 horas del miércoles en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Esto quiere decir que en México se estrenó a las 12:00 am (hora CDMX) del martes 28 de julio, por lo que ya puedes disfrutar del regreso del universo de Runaway.

Además, si deseas darle un toque de glamur a tu cuenta, los avatares de El Diablo Viste a la Moda 2 también ya están disponibles en Disney+. Puedes elegir entre las icónicas Miranda Priestly, Andy Sachs, Nigel Kipling y Emliy Charlton.

Los avatares de El Diablo Viste A La Moda 2 ya están disponibles en Disney+. pic.twitter.com/LYVpu3hZPR — Portal Disney | Fan Account (@PortalDisneyLAT) July 29, 2026

Tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de El Diablo Viste a la Moda 2, doblado al español latino:

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