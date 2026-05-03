El Diablo Viste a la Moda 2 lidera las taquillas con 77 millones de dólares

Veinte años después de la original, la secuela de The Devil Wears Prada (El Diablo Viste a la Moda) causó sensación en su primer fin de semana en los cines. Impulsada en gran medida por mujeres, The Devil Wears Prada 2 (El Diablo Viste a la Moda 2) recaudó 77 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 156,6 millones de dólares a nivel internacional, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Encabezó con holgura la taquilla y desplazó a Michael al segundo puesto, aunque la biopic musical se mantuvo bien en su segundo fin de semana y cayó apenas un 44%.

20th Century Studios, de The Walt Disney Co., estrenó The Devil Wears Prada 2 en 4 mil 150 salas de Norteamérica. Las mujeres representaron alrededor del 76% de quienes compraron entradas, de acuerdo con encuestas a la salida de PostTrak; el 74% afirmó que “definitivamente recomendaría” la película a sus amistades. La crítica estuvo algo dividida con la secuela, que muestra a Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, trabajando una vez más para Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep, en la ficticia revista Runway, en un panorama mediático muy debilitado.

Según reportes, la película costó 100 millones de dólares producirla, un aumento significativo frente al presupuesto de producción de 35 millones de dólares de la primera. Pero, como comentó recientemente el cineasta David Frankel a The Associated Press: “Al final, ya sabes, para cuando terminas de pagar a todas las mayores estrellas de cine del mundo, acabas teniendo básicamente el mismo presupuesto para hacer la película que el que tuvimos con la primera”.

Las estrellas Streep, Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci han estado durante semanas en una gira publicitaria mundial marcada por la moda, con paradas glamorosas en Tokio, Londres y Nueva York. Incluso Anna Wintour, la inspiración de El Diablo Viste a la Moda, ha participado esta vez, al aparecer con Hathaway en el escenario de los Oscar y con Streep en la portada de Vogue.

El Diablo Viste a la Moda 2 ı Foto: Especial

La primera película se estrenó en junio de 2006 y terminó recaudando más de 326 millones de dólares en todo el mundo, sin ajustes de inflación. Y, quizá más importante, se convirtió firmemente en parte de la cultura, gracias sobre todo a sus frases siempre citables (“gird your loins”, “groundbreaking”, “that’s all”). Las secuelas heredadas nunca son una apuesta segura, pero esta vez la expectativa era alta: según Nielsen, la audiencia en streaming de The Devil Wears Prada aumentó un 428% de marzo de 2026 a abril de 2026.

El segundo lugar fue para el biopic de Michael Jackson de Lionsgate, Michael, que sumó 54 millones de dólares en su segundo fin de semana en Norteamérica, donde se proyecta en 3 mil 955 pantallas. Su total acumulado mundial ya es de 423,9 millones de dólares. Universal Pictures se encarga del estreno internacional.

“Esto está en el extremo más favorable de lo que habíamos especulado que podría ocurrir, pero teníamos mucha confianza en que íbamos a mantenernos muy bien incluso asumiendo que ‘Prada’ haría mucho negocio”, señaló el presidente de Lionsgate, Adam Fogelson. “La idea convencional de que una nueva película gigante puede sacar del camino a una película que ya se ha asentado se demuestra una y otra vez como inexacta”.

Este fin de semana marca el inicio de la temporada de cine de verano de Hollywood, un corredor crucial de 18 semanas que se extiende hasta el Día del Trabajo y que a menudo representa alrededor del 40% de la taquilla anual. Con frecuencia se programan éxitos de taquilla de Marvel como arranque de la temporada, pero el poder combinado de El Diablo Viste a la Moda 2 y Michael no fue un sustituto nada despreciable.

“Este es un fin de semana realmente sólido. Es esta combinación irresistible la que compensa con creces el hecho de que no haya una película de Marvel para inaugurar la temporada de cine de verano”, declaró Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Comscore.

El Diablo Viste a la Moda 2, por sí sola, en realidad hizo más negocio que la película de Marvel que se estrenó el verano pasado, Thunderbolts. También hubo varias otras películas nuevas en cartelera este fin de semana, entre ellas la cinta de terror encabezada por Adam Scott, Hokum, la adaptación animada de Animal Farm de Andy Serkis y la película de supervivencia protagonizada por Aaron Eckhart y Ben Kingsley, Deep Water.

Todas se estrenaron por detrás de The Super Mario Galaxy Movie, que recaudó 12,1 millones de dólares en su quinto fin de semana, y de Project Hail Mary, que obtuvo 8,6 millones de dólares en su séptimo fin de semana. Hokum, de Neon, lideró a las recién llegadas con 6,4 millones de dólares y completó el top cinco, seguida por la muy mal reseñada Animal Farm con 3,4 millones de dólares. Deep Water debutó con 2,2 millones de dólares.

En las cuatro películas más taquilleras, Dergarabedian ha notado una tendencia.

“En los últimos pares de meses, los espectadores han respaldado de verdad el entretenimiento puro y escapista”, indicó.

La taquilla anual actualmente va alrededor de un 14% por encima del año pasado, con cerca de 2.800 millones de dólares en ventas de entradas nacionales hasta la fecha.

Las 10 películas más taquilleras en el mercado nacional

Con las cifras nacionales finales publicándose el lunes, esta lista incorpora las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore: