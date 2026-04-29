Crack de Chivas lanza fuerte dardo para Javier Aguirre; “No hay mejor jugador que Richard Ledezma”

Una de las ausencias notables en la convocatoria de la Selección Mexicana es la del lateral Richard Ledezma, quien a pesar de ser llamado en los últimos duelos el Tricolor no fue contemplado para la Copa del Mundo 2026, pero desde Chivas mostraron gran respaldo para el defensor.

En la previa de la ida de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y después de salir la prelista de México para el Mundial, el mediocampista rojiblanco Omar Govea comentó que no hay ningún futbolista mejor que Ledezma en su posición.

“Richie está tranquilo, sabía que tenía la posibilitad de ir al Mundial. A mi parecer es un jugador que tenía que estar ahí, no me parece que haya un jugador en su posición mejor que él”, indicó Govea sobre el no llamado del lateral al certamen veraniego.

“Está tranquilo” Omar Govea así describió el estado anímico de Richy Ledezma ante la no convocatoria con @miseleccionmx y previo al duelo ante los 🐅 pic.twitter.com/HCPvZ6wo8e — Ricardo Duran 🍿 (@RickDurantv) April 29, 2026

A pesar de ser el mejor lateral derecho del futbol mexicano, Javier Aguirre no incluyó a Ledezma en su convocatoria de jugadores de la Liga MX y todo apunta a que se decantará por elementos de un corte más defensivo como Israel Reyes y Jorge Sánchez.

Omar Govea señaló que Ledezma se encuentra calmado pese al fuerte golpe que representa no estar en una Copa del Mundo, que es el mayor sueño que tienen los jugadores.

“Me toca convivir con él día a día, verlo entrenar, verlo competir y me parece que es un excelente jugador. Sabe y entiendo que su lugar es aquí, con nosotros, que nosotros lo necesitamos. Él esta bien y tranquilo, listo para afrontar la Liguilla con los que estamos”, agregó.

Omar Govea no ve a Chivas disminuido en Liguilla

Si Richard Ledezma era convocado a la Selección Mexicana serían seis elementos de Chivas los que estarían en la Copa del Mundo, pero únicamente son cinco, aunque todos titulares y aunque puede ser una desventaja competitiva, Omar Govea no ve a Chivas como víctima ante Tigres en la Liguilla.

“No nos victimizamos porque habría una desventaja, los chicos que están, los que nos quedamos, tenemos una hambre de triunfo enorme. Hemos trabajado mucho para esto, sabíamos que esta situación iba a pasar al final de la temporada y queremos salir a demostrarle a la gente que Chivas está para algo más”, argumentó.

El juego de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Tigres y Chivas inicia este sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El choque será en el Estadio Universitario.

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