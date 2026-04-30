¡HISTÓRICA! Licha Cervantes se convierte en la máxima goleadora de Chivas superando a Omar Bravo

En una noche histórica para ‘Licha’ Cervantes la delantera mexicana se convirtió en la máxima goleadora del Club Deportivo Guadalajara, con 161 goles la futbolista de 32 años se quedó con el primer puesto de este rubro en el que se encuentran jugadores históricos del Rebaño Sagrado.

La ‘Depredadora’ dejó atrás la marca de 160 tantos de Omar Bravo, quien presumía tener este récord desde ya hace algunos años después de superar lo realizado por Salvador Reyes, que con 154 dianas se encuentra en el tercer puesto de los máximos goleadores de las Chivas.

‘Licha’ Cervantes ya era la máxima goleadora del equipo femenil desde hace un tiempo, ya que la mexicana tiene el primer puesto con sus 161 tantos; detrás de ella están Carolina Jaramillo con 58 goles y Adriana Iturbide con 37 dianas. Ahora es la máxima rompe redes del Club Deportivo Guadalajara.

🇦🇹 ¡ESTE ES EL GOL CON EL QUE ALICIA SE CONVIRTIÓ EN LA MÁXIMA GOLEADORA DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA! 😍 #LaMarcaDeAlicia pic.twitter.com/y2kZDBaZVG — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) May 1, 2026

La lista de los máximos goleadores de las Chivas

‘Licha’ Cervantes tomó la pelota en campo rival, la llevó hasta el área del Pachuca y sacó un disparo desde fuera del área con dirección al segundo poste de la cabaña que defendía Esthefanny Barreras, para marcar el primer tanto del encuentro y el número 161 en su carrera profesional.

Alicia Cervantes - 161 goles

Omar Bravo - 160 goles

Salvador Reyes - 154 goles

Javier Valdivia - 98 goles

Cresencio Gutiérrez - 91 goles

Eduardo De la Torre - 89 goles

Benjamín Galindo - 85 goles

Maximiliano Prieto - 84 goles

Ramón Morales - 80 goles

Javier de la Torre - 78 goles

Fue un 13 de agosto de 202 cuando Alicia Cervantes comenzó su camino en busca de este récord con un doblete ante las Bravas de Juárez. Desde esa fecha la mexicana suma 32 dobletes, 6 tripletes e incluso 1 sextete y de sus 161 tantos 101 fueron con la derecha, 21 con la zurda, 38 de cabeza y uno con la espalda.

🔴⚪️ HISTORIA PURA EN EL REBAÑO 🐐

Alicia Cervantes se consagra como la Máxima Goleadora Histórica de las CHIVAS. ✍️📚

El gol tiene nombre y apellido, y ya son 161... 😮‍💨🤯#NuestroFutFem pic.twitter.com/lDiaiS2DWF — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 1, 2026

Chivas se lleva la ventaja en la serie de cuartos de final ante Pachuca

Inició la fiesta grande del futbol mexicano femenil y las Chivas se miden ante el Pachuca en la ronda de cuartos de final. El Rebaño Sagrado se llevó la victoria en el partido de ida por marcador de 2-1 y viajarán a la Bella Airosa en busca de mantener el resultado.

Alicia Cervantes y Jasmine Casarez fueron las anotadoras por parte de las Chivas en la cancha del Estadio AKRON, mientras que Andrea Pereira descontó por las Tuzas para que la serie solo este a un gol de diferencia en el partido de vuelta.

El segundo cotejo entre estas dos escuadras será el próximo domingo 3 de mayo para definir a la institución que avanza a las semifinales del futbol mexicano.

DCO