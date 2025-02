Victor Wembanyama se pierde toda la temporada de la NBA por un coágulo de sangre

La temporada de Victor Wembanyama con San Antonio probablemente llegó a su fin después de que se le diagnosticara un coágulo de sangre en su hombro derecho, una condición que apartará a una de las estrellas más fulgurantes de la liga y que representa el segundo gran golpe relacionado con un problema de salud para los Spurs en cuestión de meses.

Wembanyama comenzará el tratamiento de inmediato y los Spurs trabajan bajo la expectativa de que el pívot de 2,21 metros de altura se recupere por completo, dijo el jueves una persona con conocimiento de la situación y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque esos detalles no se hicieron públicos.

Incluso podría ser que Wembanyama (el líder en bloqueos de la NBA esta temporada y All-Star por primera vez) juegue este verano para Francia en el campeonato europeo si así lo decide, indicó la fuente.

“No puedes reemplazar a Vic”, dijo el base de los Spurs Chris Paul. “No puedo subirme a los hombros de un tipo y bloquear cada tiro que venga al aro. Aparte de su habilidad en el baloncesto, su carisma y lo que aporta al vestuario, creo que es lo que más extrañaremos”.

La condición del astro de 21 años (trombosis venosa profunda) fue diagnosticada esta semana después de que regresara del Juego de las Estrellas, informaron los Spurs.

Casi siempre se trata con medicamentos anticoagulantes, lo que generalmente impide que un jugador participe en un deporte de contacto como el baloncesto.

Victor Wembanyama y cuidados especiales

A los atletas que participan en deportes de contacto se les aconseja típicamente evitar el uso de tales medicamentos debido a la mayor posibilidad de sangrado.

La situación de Wembanyama se produce aproximadamente tres meses y medio después de que el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, sufriera un derrame cerebral y se viera obligado a tomar una licencia.

Wembanyama, que mide 2.21 metros, fue el Novato del Año de la NBA la temporada pasada y es el favorito para ser el jugador defensivo del año esta temporada. Ya ha lanzado 403 triples y bloqueado 176 tiros esta temporada. Ningún jugador en la historia de la NBA ha terminado una temporada con esos números, y Wembanyama lo logró este año antes del descanso del Juego de las Estrellas.

Promedia 24.3 puntos, 11 rebotes, 3.8 tapones 3.7 asistencias. El único otro jugador que terminó una temporada promediando todo eso fue Kareem Abdul-Jabbar en 1975-76.

“Estoy en shock”, dijo el alero de Miami Kevin Love cuando se le informó de la noticia. “Un absoluto shock”.

Casos como este han afectado a jugadores de la NBA antes, incluido el ahora retirado Chris Bosh, miembro del Salón de la Fama, cuya carrera se vio truncada después de que le diagnosticaran coágulos sanguíneos.

Algunos atletas han regresado, a veces mejor que nunca, después de lidiar con coágulos sanguíneos.

Otros deportista con el mismo problema

Serena Williams fue diagnosticada con el problema conocido como embolia pulmonar (un coágulo en el pulmón) en 2011, y volvió a ser la jugadora más dominante del tenis femenino.

“Lo más aterrador que he experimentado”, dijo Williams meses después de regresar.

Wembanyama fue seleccionado para el Juego de las Estrellas por primera vez esta temporada y es ampliamente considerado la joven estrella más brillante del juego.

“He visto una cita en la que dice que nadie debería llamarlo después de las nueve de la noche porque o está leyendo o está dormido. Creo que eso es súper genial. Creo que eso es increíble”, dijo la estrella de los Lakers LeBron James este pasado fin de semana.

“Eso te deja saber en qué estado mental está, dónde se encuentra intelectualmente, y creo que ha sido genial, obviamente, para la franquicia de los Spurs. Pero va a ser genial para nuestra liga durante muchos años más”.