¿Quién es Victor Wembanyama? Estatura, peso, edad, nacionalidad

El nombre de Victor Wembanyama se ha convertido en uno de los más destacados dentro del baloncesto profesional. Actualmente forma parte de los San Antonio Spurs, donde se desempeña como ala-pívot/centro, una posición clave en la duela por su versatilidad física y técnica.

De acuerdo con la información disponible, el jugador también destaca por sus números en la cancha, con un promedio de 25.0 puntos por partido (PPG), 11.5 rebotes (RPG) y 3.1 asistencias (APG), cifras que reflejan su impacto en el juego.

Además de sus estadísticas, recientemente fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la temporada 2025-26, consolidando su crecimiento dentro de la liga. También tuvo una actuación destacada en playoffs al anotar 35 puntos en la victoria de su equipo 111-98 en el primer juego ante los Trail Blazers.

Estatura de Victor Wembanyama

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Wembanyama es su altura. El jugador mide 2.24 metros, lo que lo posiciona como uno de los basquetbolistas más altos en la actualidad.

Peso de Victor Wembanyama

En cuanto a su complexión física, el jugador registra un peso de 107 kilogramos (235 libras). Esta combinación de altura y peso le brinda una ventaja importante en el contacto físico durante los partidos, además de favorecer su movilidad dentro de la cancha.

Edad de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama tiene 22 años de edad. Nació el 4 de enero de 2004, lo que lo coloca como uno de los talentos jóvenes más relevantes dentro de su equipo y de la liga en general, con aún amplio margen de desarrollo en su carrera profesional.

Nacionalidad de Victor Wembanyama

El jugador es originario de Francia, país que ha aportado diversas figuras al baloncesto internacional. Su nacionalidad ha sido parte importante de su identidad deportiva y proyección global.

Además, fue seleccionado como la primera elección de la primera ronda del draft de 2023, lo que confirma las altas expectativas que existen en torno a su desempeño.

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LMCT