Los peculiares accesorios y ropa de José Eduardo Derbez han llamado la atención en redes sociales varias veces, pero esta vez se volvió viral una foto donde presume sus botas de la colaboración MSCHF x Crocs.

El calzado del hijo de Eugenio Derbez resalta por tener un volumen exagerado y una estética de juguete, lo que provocó que sus seguidores lo relacionaran con caricaturas o personajes de videojuegos como Pocoyó y Astro Boy. Además, otros usuarios criticaron a José Eduardo pagara alrededor de 11 mil 500 pesos mexicanos por un modelo “horrible”.

“Modo discreto para salir a caminar. Bonito inicio de semana”, escribió en un post compartido a través de su cuenta oficial de Instagram José Eduardo Derbez.

Junto al texto hay una fotografía donde aparece el hijo de la actriz Victoria Ruffo posando en medio de la calle mientras luce las botas amarillas de la colaboración MSCHF x Crocs y una chamarra en el mismo tono. Además, trae puestas unas gafas y una gorra en color negro.

Critican a José Eduardo Derbez por sus horribles botas amarillas que cuestan más de 10 mil pesos ı Foto: Especial

La publicación ya acumula más de 87 mil Me gusta en Instagram. Algunos comentarios fueron:

“Así más fácil te podemos reconocer para las fotos”

“Una patada con eso y te manda de viaje con los Derbez”

“Iconic”

La pareja de José Eduardo Derbez, Paola Dalay, comentó: “Amooooo, la mejor compra del año definitivamente! De nada por encontrarlas!!“. Ante el entusiasmo de la influencer, algunos internautas le expresaron que les daba gusto que “siguiera las locuras” del padre de su hija: “Qué genial que tenga quien le siga en sus locuras! Nunca se pierdan”.

Otras compras peculiares de José Eduardo Derbez

En marzo de este año, José Eduardo Derbez sorprendió al público al aparecer con unos extravagantes lentes Balenciaga, los cuales tienen un costo de 31 mil pesos, según la página oficial de la marca. El modelo destaca por no tener armazón y evocar una estética futurista.

En ese momento, su hermano Vadhir Derbez comparó el look del influencer con la vestimenta de los luchadores mexicanos. “Órale, ya llegó Misterio. De dos a tres caídas. Tiembla Paris Fashion Week”, le comentó en medio de carcajadas.

Además, en redes sociales el hijo de Victoria Ruffo también fue criticado, pues los usuarios comentaron que el costo del accesorio era excesivo para el modelo “feo” que tenían las gafas. No obstante, José Eduardo Derbez continuó usuando sus extravagantes gafas.