Las FOTOS más impactantes de Isabella Ladera con Hugo García tras video filtrado con Beéle

Isabella Ladera y Hugo García dieron a conocer de manera pública su relación a mediados de octubre, después de que por varios meses hubieran especulaciones en torno a ellos. Desde entonces, han compartido con naturalidad detalles de su romance.

En ese sentido, todo parece indicar que la creadora de contenido ya está lista para seguir con su vida después del escándalo que fue si video filtrado con Beéle y su tórrida relación que la hizo ser una de las mujeres más criticadas de redes sociales.

Las fotos de Isabella Ladera y Hugo García

La pareja ha demostrado que es inseparable, al menos por ahora que se encuentran al inicio de su relación. En la más reciente publicación de Hugo García, podemos verlo acompañado de Isabella Ladera con ropa casual mientras están de viaje.

“Un viaje que se quedará para siempre“, escribió él en la descripción junto a las imágenes donde posan en diferentes lugares. Desde parques de diversión, comida y encuentros con amigos, la pareja parecía muy feliz disfrutando de Orlando, Florida.

Una de sus primera apariciones oficiales juntos fue a inicios de octubre, donde la joven celebró su fiesta de cumpleaños junto a sus seres queridos. Al influencer lo incluyó en el primer post, donde escribió tiernas palabras.

“Qué bendita me siento, me celebraron como si estuviera en mi tierrita con mi gente de 4life y con mis comidas favoritas. Esos dos días de cumple fueron un trabajo de un mes y mucho amor, y por ello quiero dar gracias", escribió en la publicación.

Isabella Ladera con Hugo García ı Foto: IG: @isabella.ladera

Incluso antes de confirmar su relación, la pareja ya mostraba cercanía en sus redes sociales, aunque sin confirmar si se trataba de algo romántico o si solo era una amistad o colaboración entre ambos.

Los famosos ya vacacionaban juntos tiempo atrás y sin duda, la química era palpable desde ese entonces. Ahora, se desconoce si para cuando subían esos videos ya estaban juntos o si recientemente se estaban conociendo.

Sin embargo, desde que hicieron público que son parejas, las muestras de afecto no han pasado desapercibidas y aunque no se la pasan subiendo contenido juntos, queda claro que se llevan muy bien y que aprovechan su tiempo libre de la mejor manera para verse y disfrutar.

Otra foto que muestra su tierno romance es uno donde Hugo García se encuentra en un estacionamiento con flores que son para Isabella Ladera, dejando ver que le gusta darle detallitos a su novia para mostrarle su gran amor.