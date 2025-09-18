Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo: ‘No es entretenimiento, es un delito’

Isabella Ladera vuelve a ser tendencia en redes sociales a unos días de que se filtrara un video íntimo donde presuntamente aparece junto a su exnovio y cantante Beéle. Ahora, la modelo venezolana dio a conocer la demanda en contra del colombiano, quien, aseguró ella, debió borrar el material de la galería para evitar este tipo de filtraciones.

Además, también hace referencia a otras personas aún no identificadas, quienes estarían involucradas en la difusión de los videos a través de distintas plataforma digitales.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito y lo único que deja son cicatrices”, argumentó Isabella Ladera.

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo: ‘Es un delito’

A través de Instagram, Isabella Ladera compartió el comunicado de la demanda que fue emitido por el bufete The Hachar Law Group, que representarán legalmente a la influencer. El mensaje del equipo legal pone énfasis en que el caso va enfocado en la protección de la privacidad e integridad de la modelo venezolana.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona generando daño en el contexto de su entretenimiento”, expresó Ladera en el texto.

Además, en el documento se asegura que el caso, registrado en el Condado de Miami-Dade, Florida, llegó a la Justicia estadounidense el pasado 15 de septiembre de 2025.

En la denuncia, Isabella Ladera explicó que ella y Beéle eran las únicas personas que tenían acceso al video íntimo, pero que la modelo lo eliminó de su dispositivo a petición del cantante. Pese a esto, el colombiano se negó a hacer lo mismo y conservó la grabación privada.

La defensa de la modelo clasificó los hechos en el comunicado como “una violación deliberada y maliciosa de la privacidad”. La demanda exigiría a Beéle una indemnización de más de cincuenta mil dólares estadounidenses, y está acusado de invasión de privacidad, acoso sexual digital e imposición de angustia emocional.

Demanda de Isabella Ladera contra Beéle ı Foto: captura de pantalla IG @hachargroup

¿Qué dijo Beéle sobre la demanda de Isabella Ladera?

Desde el inicio, Beéle rechazó cualquier implicación en la filtración del video íntimo que protagonizó junto a Isabella Ladera. El cantante colombiano compartió un comunicado, emitido por su equipo legal, en el que negó todas las acusaciones y anunció que tomaría acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

A pesar de que recientemente se hizo pública la demanda presentada por Isabella Ladera, la postura de Beéle no ha cambiado. Hasta el momento, Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del reguetonero, no ha ofrecido nuevas declaraciones al respecto.