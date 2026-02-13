Isabella Ladera está embarazada y revela quién es el padre: ‘Se nos dio’

Isabella Ladera dio a conocer que se encuentra embarazada por segunda ocasión y reveló que el padre de su próximo bebé es el modelo peruano Hugo García, con quien tiene una relación desde hace varios meses.

A través de su cuenta de Instagram, Isabella Ladera publicó una foto donde la podemos ver abrazada de su novio en la playa. Sin embargo, lo más impactante es ver el ultrasonido que la joven sostiene con la mano derecha, revelando así su embarazo.

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribió ella de manera simple en la publicación que obtuvo 1.8 millones de Me Gusta en sus primeras ocho horas, convirtiéndose en una noticia viral en redes sociales.

En sus Historias de la red social, ella igualmente subió un video en el que el famoso le toca la pancita: “Se nos dio”, celebra ella en el emotivo video.

La famosa ofreció una entrevista exclusiva a la revista Hola! donde dio mayores detalles de su embarazo, aunque decidió guardarse cuántos meses tiene desde que comenzó a gestar una nueva vida, al ser un detalle que desea guardarse para ella misma.

“Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí”, señaló.

Además, habló de la reacción de su hija de cinco años, Mía Antonella: “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto, porque yo soy una mami que siempre le está hablando, siempre converso con ella, no importa la edad que tenga”, contó Isabella.

Hasta el momento, ni Isabella Ladera ni su pareja saben cuál es el sexo del bebé: “Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña”, explicó.

Aunque no todo ha sido ideal. Ladera confesó que este embarazo ha sido mucho más retador que el primero: “Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado. Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo”, confesó.