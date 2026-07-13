Caifanes rinde tributo a la Selección

Saúl Hernández, líder de Caifanes, el sábado pasado en el Estadio GNP Seguros, al inicio del show.

Con la desilusión de la derrota a flor de piel, Caifanes rindió homenaje a la Selección Mexicana por su papel en este Mundial. Sus integrantes iniciaron el concierto del sábado en el Estadio GNP Seguros portando la playera verde y cantando “Aquí no es aquí”, tema que en México se convirtió en un himno.

Los 65 mil fans que se dieron cita cantaron el éxito a todo pulmón para desahogarse, mientras se proyectaban imágenes de aquellos días en que los mexicanos fueron felices celebrando en el Ángel de la Independencia, que convirtieron en un estadio monumental.

Caifanes demostró además que no sólo su música se puede convertir en un himno de orgullo nacional, sino que también sus canciones pueden ayudar a expresar el descontento social, por ejemplo, con “Antes de que nos olviden”, que Saúl Hernández, líder de la banda, dedicó a las madres y padres buscadores.

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Miles de voces se unieron para cantarla, convirtiendo el momento en uno de los instantes más emotivos. Más de uno lloró.

La agrupación no sólo llevó mensajes sobre las injusticias, los desaparecidos o los feminicidios, también resaltó la importancia de las mujeres al cantar “Viaje astral” y al proyectar fotos de Sor Juana, Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Clarice Lispector y Valeria Luiselli, entre otras más.

Fue un ritual en el que se lloró, se vivió y se compartió.