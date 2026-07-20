‘Lo cortés no quita lo valiente’, sostiene Sheinbaum ante viaje a EU para clausura del Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que su visita a Estados Unidos para acompañar en la clausura de la Copa Mundial 2026 fue una respuesta a la cortesía que tuvo su homólogo estadounidense, Donald Trump, al invitarla, pero ello no significó mantenerse firme en las posturas que su gobierno ha encabezado.

La mandataria compartió que ya había sido invitada por la FIFA para asistir al cierre de la justa mundialista, pero hasta entonces su decisión era no acudir; sin embargo, comentó que el viernes por la mañana sostuvo una llamada directa con el republicano y fue hasta entonces que aceptó.

“Hasta el viernes La única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump. Y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente. Me dijo: ‘¿Claudia, vas a venir?’, y le dije: ‘Bueno, si usted me invita, Presidente Trump’. Dijo: ‘Sí, sí estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros’. Entonces, dije: ‘Bueno, pues hay que ir porque ahora sí que como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente’", contó.

Al inicio de su conferencia nacional comentó que sostuvo una breve conversación en materia comercial con Trump y con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, quien también acudió a la clausura, pero no brindó detalles sobre lo comentado.

Recordó que esta semana iniciará la segunda ronda de conversaciones relativas a la revisión del TMEC.

En su visita también tuvo acercamientos breves con el secretario de Estado, Marco Rubio; el representante comercial de EU, Jamieson Greer y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“Fueron momentitos, en realidad. Y ya después con el Presidente Trump y el Primer Ministro Carney eh realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces, ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado. Y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana”, comentó.

Describió el encuentro como cordial y de amabilidad en la que el trato que hubo fue de respeto.

“Todos se portaron muy respetuosos y agradables, fue un ambiente de mucha cordialidad. Y hubo igual con el rey de España, con el jefe del Estado español, con el presidente de España. Fue un ambiente de buen ambiente en ese momento. Y ya bajamos después a un buen partido también. Bajamos a dar los premios”, comentó.

Comentó que en un primer momento contempló viajar en un vuelo comercial, por lo que se movilizó junto a su equipo para conseguir un boleto de avión, pero el adquirido se canceló por la tormenta eléctrica que se desató y fue esta la situación por la que decidió de viajar en una aeronave de la Defensa Nacional.

Reiteró su agradecimiento por la recepción que le dieron los paisanos que residen en Estados Unidos.

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FGR