Confirman la verdadera razón por la que André Jardine salió inesperadamente del América

El América dio la noticia sobre la salida de André Jardine del cuadro azulcrema, un balde de agua fría para la afición de las Águilas y que termina con un equipo de época en la Liga MX, pues son los únicos tricampeones en la historia de los torneos cortos. En redes sociales comenzó a circular la verdadera razón por la que el técnico brasileño salió del nido de Coapa.

Andrés Vaca, narrador de TUDN, afirmó que André Jardine se reunió con la directiva del América para hablar sobre los fichajes de la siguiente temporada y cuando dio su lista de bajas, le comentaron que era casi imposible que esos jugadores abandonaran el equipo. Es por eso que el brasileño decidió salir antes de tener una mala relación con los altos mandos, pues su deseo es volver a dirigir a las Águilas en el futuro.