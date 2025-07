Chicharito Hernández por fin habla de sus polémicos videos; “creo que el cambio empieza por uno mismo”

Javier “Chicharito” Hernández ya salió a defender sus polémicos videos y desde el inició en una carta que subió a sus redes sociales ofrece una disculpa y asegura que él no quiso ofender ni hacerle daño a nadie.

Desde hace unos días Chicharito comenzó a publicar unos video en los que hablaba de las diferencias entre hombres y mujeres, algo que no fue muy bien recibido y que hasta la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, opinó en una de sus famosas mañaneras.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, se puede leer al principio del comunicado.

Chicharito asegura que es momento de reflexionar y aprender. ı Foto: Captura de video

Chicharito Hernández y sus constantes problemas

Javier Hernández ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años y no precisamente por lo que ha hecho en la cancha sino fuera de ella, pues sus constantes pleitos, su divorcios, su relación con un coach de vida y mucho más ha sido duramente criticado por la prensa y los aficionados.

En la carta, Chicharito reconoce que debe de reflexionar y tener sensibilidad en sus palabras y sobre todo en temas tan delicados y que en la actualidad están causando mucho ruido por los cambios que se viven constantemente.

“Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”, añadió.

Chicharito Hernández quiere reflexionar y agradece por el apoyo

Por último, el delantero de las Chivas y máximo goleador de la Selección Mexicana de Futbol, destacó que trabajará para ser una mejor persona cada día y volvió a agradecer a su familia y seres queridos por siempre estar a su lado y apoyarlo en todo momento.

“Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino”, concluyó el mensaje.