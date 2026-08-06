PAN plantea convertir el sargazo en una industria para la construcción

El sargazo continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales

Ante el crecimiento histórico del sargazo en las costas del Caribe mexicano, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron la creación de un esquema de cooperación entre el Gobierno y la iniciativa privada para impulsar una industria dedicada al reciclaje y aprovechamiento de esta alga marina en la fabricación de materiales de construcción.

El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez adelantó que buscará establecer un diálogo con el Gobierno de Quintana Roo y con autoridades municipales para diseñar un programa de estímulos fiscales que incentive la inversión de empresas nacionales y extranjeras en el desarrollo de esta nueva actividad económica.

“Estamos listos. El Paquete Económico llega el 8 de septiembre y, a partir de ese día, las y los diputados del PAN en las comisiones de Hacienda, Turismo y Medio Ambiente haremos que este tema sea prioritario”, declaró el legislador.

Ante la crisis de sargazo, @ErnestoSR_MX impulsará el diálogo con el Gobierno de Quintana Roo y los municipios para crear estímulos fiscales que incentiven la inversión en una industria del sargazo para el sector constructor. 🌊🏗️



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La propuesta contempla beneficios fiscales para las empresas que utilicen el sargazo como materia prima y la promoción de estos materiales en nuevos desarrollos turísticos y proyectos de vivienda social.

“Puede llegar un nuevo desarrollo turístico y son los gobernadores quienes pueden sugerir, en la medida de lo posible, la utilización de materiales hechos por la industria del sargazo a cambio de permisos, autorizaciones ambientales o impactos urbanos”, explicó Sánchez Rodríguez.

El legislador sostuvo que esta estrategia ya se aplica en otras naciones y planteó la posibilidad de que la construcción de viviendas de interés social en Quintana Roo incorpore este tipo de materiales.

“Por poner un ejemplo, la vivienda de interés social podría edificarse con materiales derivados del sargazo, o bien, quienes los produzcan podrían acceder a estímulos fiscales”, indicó.

Por su parte, el diputado Federico Döring Casar afirmó que el problema debe abordarse desde una perspectiva económica y ambiental, con la participación de los distintos niveles de gobierno y del sector privado.

“El sargazo se está tratando prácticamente como un desecho de relleno sanitario, cuando gran parte del material puede reciclarse y transformarse en nuevos productos”, señaló.

Asimismo, advirtió que el proyecto debe mantenerse al margen de la administración militar, al considerar que otras empresas operadas por las Fuerzas Armadas han registrado resultados financieros negativos.

El diputado Daniel Chimal García, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que la presencia de sargazo en el Caribe mexicano durante 2026 es 27 veces mayor al promedio histórico y cuatro veces superior a la registrada el año pasado.

El legislador criticó la estrategia implementada por el Gobierno federal y aseguró que los resultados han sido insuficientes.

“Crearon embarcaciones para recolectar sargazo, pero de las doce que se anunciaron solamente una se encuentra en funcionamiento”, afirmó.

Chimal añadió que representantes del sector hotelero han solicitado la intervención del PAN debido a las afectaciones económicas provocadas por la acumulación del alga en las playas.

“Los hoteleros ya no tienen capacidad para seguir asumiendo los costos de limpieza y eso ha provocado una disminución en la llegada de turistas internacionales y en la actividad aérea de la región”, explicó.

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MSL