Justin Fairfax mata a su esposa y se suicida; policía revela todo lo que sucedió

Durante las primeras horas de este jueves 16 de abril el jefe de policía del Departamento de Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis informó el hecho trágico ocurrido en virginia.

De acuerdo con Kevin Davis, el exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax asesinó a su esposa al interior de su casa ubicada en la ciudad de Annadale durante la madrugada de este jueves, y se suicidó después de cometer el ilícito.

Lo que Davis describió como una tragedia para la familia conocida en Virginia, ocurrió poco después de las 00:00 horas de este 16 de abril en la cuadra 8100 de Guinevere Drive, en donde la policía del condado de Fairfax encontró el cuerpo de la Dra. Cerina Fairfax y el exvicegobernador.

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Justin y Cerina Fairfax ı Foto: Redes Sociales

¿Qué ocurrió en Fairfax?

Kevin Davis confirmó durante una rueda de prensa la identidad del tirador del hecho descrito como homicidio-suicidio ocurrido en el condado de Fairfax, Virginia, durante las primeras horas del jueves.

“El exgovernador Justin Fairfax disparó y asesinó a su esposa al interior de su domicilio, y después se disparó y suicidó” dijo el el jefe de policía, quien dijo que de manera preeliminar todo apuntaba a que el hecho se trató de una disputa doméstica.

Precisó que podría tratarse de una pelea en curso relacionada a lo que parecía ser un divorcio complicado y conflictivo; debido a que la información sobre el divorcio entre los Fairfax era de conocimiento público.

Apuntó que; de acuedo con lo que conocía, el vicegobernador Fairfax había recibido recientemente documentos relacionados con un proceso judicial, y que posiblemente esto habría conducido al homicidio de su esposa y su propio suicidio.

Jefe de policía del Departamento de Policía del condado de Fairfax, Kevin Davis ı Foto: Captura de pantalla

Uno de los detalles que más ha impactado sobre este suceso es que tanto el hijo como la hija adolescentes de los Fairfax se encontraban dentro de la casa cuando ocurrió el ilícito.

“Sus dos hijos adolescentes; el chicos mayor que la chica, estaban en la casa cuando ocurrió, así que es una noticia terrible para la familia. Sin duda, un suceso traumático para esos niños” señaló Davis.

Davis informó que el exvicegobernador disparó en múltiples ocasiones a la Dra. Cerina, y posteriormente corrió a otra parte de la casa para suicidarse con la misma arma de fuego que asesinó a su esposa.

Sobre la escena del crimen, el jefe Davis dijo que parecía que el asesinato había ocurrido en lo que fue descrito como un sótano sin terminar, mientras que aparentemente el exvicegovernador subió a la habitación principal para dispararse a sí mismo.

Justin y Cerina Fairfax ı Foto: Redes Sociales

Davis fue cuestionado sobre si previamente habían recibido llamadas para denunciar violencia doméstica, y apuntó que en enero de este año habían recibido una llamada en la que Justin Fairfax dijo que su esposa lo había agredido.

Debido a que dentro del hogar de los Fairfax hay varias cámaras de vigilancia instaladas debido a que; aparentemente la Dra. Cerina las instaló durante el proceso del divorcio, pudieron confirmar que la agresión no ocurrió.

Kevin Davis puntualizó que uno de los hijos de los Fairfax fue quien hizo la llamada al 911 y les dio algunos detalles sobre lo ocurrido; sin embargo, podrán corroborar lo ocurrido con las cámaras que se encuentran instaladas en la casa.

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