Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: resumen de medallas que México ganó hoy 30 de julio

Alexandra Herrera celebra su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Entrando al sexto día de actividades en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la Delegación Mexicana ya superó la cosecha de las 150 medallas totales en el certamen y la primera ganada este jueves 30 de julio fue gracias por Alexandra Herrera.

Ciclismo, raquetbol, boliche, clavados y ecuestre son algunas de las disciplinas que entregan preseas esta jornada, esperando que los atletas aztecas puedan conquistar más.

Al momento no hay país que represente oposición para México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Colombia está en segundo lugar.

Así fueron las medallas del día

Los mexicanos Rodrigo Montoya y Eduardo Portillo se midieron en la gran final de raquetbol individual varonil, con Montoya como campeón centroamericano y Portillo con la presea de plata. Ambos van por la corona en dobles varonil y dobles mixtos.

Alexandra Herrera sumó la primera medalla de México este 30 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La azteca inició la cosecha en raquetbol con oro en individual femenil, derrotando a la uatemalteca Gabriela Martínez.

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