Bad Bunny da tremenda sorpresa a los jugadores de Puerto Rico para ayudarlos en el Clásico Mundial de Béisbol (VIDEO)

La Selección de Béisbol de Puerto Rico inició su participación en el Clásico Mundial enfrentando a Colombia, pero todos los jugadores de este combinado recibieron un tremendo regalo por parte de Bad Bunny, que quiere ver campeón a su país en este torneo.

El reguetonero puertorriqueño sacó su primera silueta de tenis con Adidas llamada Badbo 1.0, la cual se convirtió en spikes para jugar béisbol, y cada jugador de Puerto Rico recibió un par para utilizarlos durante el torneo.

Fue en redes sociales donde presumieron el tremendo obsequio por parte de Bad Bunny, quien estuvo en Japón para ver el debut de Shohei Ohtani con su selección en el Clásico Mundial de Béisbol, pues el artista tendrá una fecha en el país asiático.

Bad Bunny envió un modelo exclusivo de Adidas BADBO 1.0 al equipo de Puerto Rico para el World Baseball Classic. 🏟️🇵🇷👟 pic.twitter.com/fboNm9GZNw — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) March 4, 2026

Puerto Rico busca ser campeón del Clásico Mundial por primera vez

A pesar de ser una potencia en el rey de los deportes, Puerto Rico aún no consigue salir campeón del Clásico Mundial de Béisbol desde su instauración en 2006, cuando Japón logró su primer título de este torneo.

Los puertorriqueños han llegado en dos ocasiones a la final, en 2013 cuando se vieron las caras con República Dominicana y en 2017, año en el que enfrentaron a Estados Unidos en el partido por el título; sin embargo, en los dos cayeron derrotados por pizarras de 3-0 y 8-0 respectivamente.

Así que este año buscarán volver a pelear por el título del Clásico Mundial de Béisbol con la ayuda de los tenis de Bad Bunny, quien ha demostrado al mundo la cultura de Puerto Rico a través de su último álbum “Debí Tirar más Fotos”.

Team Puerto Rico is fired up 😤



They take a 3-0 lead over Team Colombia! pic.twitter.com/OjexNphHUu — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

México logró su primera victoria ante Gran Bretaña

La afición mexicana al béisbol se siente ilusionada con su equipo este año, pues en la edición pasada el equipo que comandó Benjamín Gil logró llegar hasta las semifinales del torneo y estuvo cerca de eliminar a Japón, los favoritos del certamen.

A pesar de la eliminación hace tres años, este 2026 los fanáticos aztecas vuelven a estar felices por la Selección Mexicana y lucen con mucha confianza de que su equipo logrará una gran participación en el Mundial.

El siguiente partido del combinado mexicano en el certamen será el domingo 8 de marzo cuando se midan ante Brasil en el Daikin Park de Houston, Texas, partido que arranca en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO