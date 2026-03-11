Selección Mexicana de Beisbol queda eliminada del Mundial, da pase a Estados Unidos y no va a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Vinnie Pasquantino logró el primer juego de tres jonrones en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, e Italia apaleó 9-1 a México para ganar el Grupo B y obsequiar a Estados Unidos el pasaje a los cuartos de final como segundo del grupo.
La derrota de México también lo eliminó de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una decepción para un equipo que terminó tercero en el Clásico Mundial en 2023, perdiendo ante el eventual campeón Japón en las semifinales.
Confianza o mala tarde en el Clásico Mundial
Al inicio del Clásico Mundial de Beisbol, México lucía como uno de los favoritos para acceder a la siguiente fase, pues venció a Gran Bretaña por pizarra de 12-0 y a Brasil 16-0, pero lo complicado apenas iba a comenzar.
Azteca Deportes se convierte en el Canal del Mundial de cara a la justa veraniega
Ante Estados Unidos, la novena comandada por Benjamín Gil inició el partido con muchos descuidos, y eso le pasó factura en la tercera entrada, cuando recibió las cinco carreras que le dieron la victoria al vecino del norte.
Contra Italia, México no supo cómo reaccionar; en la séptima tuvo la oportunidad de meterse en el juego, pero al final cedió todo el terreno y terminó humillado.
Se acabó el nerviosismo de Estados Unidos
La victoria de Italia puso fin a un día de incertidumbre para los estadounidenses, que necesitaban ayuda para llegar a la fase de eliminación directa después de caer 8-6 ante los propios italianos el martes por la noche.
Los italianos se enfrentarán a Puerto Rico en los cuartos de final en Houston el sábado, un día después de que Estados Unidos juegue contra Canadá, que superó la primera ronda por primera vez.
Canadá califica por primera vez a los cuartos de final
Canadá superó la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol por primera vez al vencer 7-2 a Cuba en un juego de ganar o despedirse del torneo en San Juan, gracias a un jonrón de Abraham Toro y a un sencillo de dos carreras de Otto López.
Los hermanos Bo y Josh Naylor impulsaron carreras, Owen Caissie produjo dos y el relevista James Paxton ponchó a seis en dos entradas y dos tercios sin permitir carreras por Canadá (3-1), que eliminó a Cuba (2-2) y ganó el Grupo A por encima del anfitrión Puerto Rico (3-1). Los cubanos quedaron fuera en la primera ronda por primera vez.