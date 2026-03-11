México es humillado y eliminado por Italia, en primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Jugador de Italia corre las bases en el juego ante México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

En un juego en donde no se podían cometer errores la Selección Mexicana quedó eliminada del Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de ser humillada 9-1 ante Italia, en el cierre de la fase de grupos del torneo.

Tres cuadrangulares de Vinnie Pasquantino y una pobre producción ofensiva de México, así como un mal pitcheo, sellaron el destino del equipo comandado por Benjamín Gil, que no pudo acceder a la ronda de cuartos de final y termina con marca de 2-2 en el certamen.

A THREE-HOMER GAME FOR VINNIE PASQUANTINO 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/lIS854ULAA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Italia sorprendió en la primera ronda del Clásico Mundial, pues ganó todos sus compromisos, incluyendo sus choques ante la novena tricolor y Estados Unidos, que fue el otro equipo del Grupo B en avanzar de fase.

La Selección Mexicana arrancó el juego con Javier Assad, quien en la primera entrada blanqueó a los maderos italianos, pero en el segundo inning permitió un cuadrangular de Vinnie Pasquantino. El serpentinero tijuanense volvió a ser conectado con un homerun en el cuarto episodio.

Assad tuvo labor de 4.1 inning, dos carreras, cuatro hits (dos de ellos cuadrangulares), cinco ponches y dos bases por bola. El abridor de México se fue con 60 pitcheos realizados y en su lugar entró el zurdo Brennan Bernardino en el cierre de la quinta entrada. El relevo tricolor no tivo mejor surte porque Italia realizó un squeeze play para poner 3-0 la pizarra.

Sam Antonacci shows off the wheels for Team Italy! 🇮🇹 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/VGPS2dLFw0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

El pitcheo azteca no empezó bien el juego, caso contrario al de Italia. El abridor para los europeos fue Aaron Nola, quien tivo una sólida apertura. El jugador de los Philadelphia Phillies trabajó cinco innings y no permitió carrera, además que solo le dieron cuatro hits, recetó cinco ponches, una base por bolas y 69 pitcheos.

La ofensiva azzurri timbró una carrera más en la sexta entrada. Vinnie Pasquantino, quien en las Mayores juega con los Kansas City Royals, consiguió su segundo cuadrangular de la noche y puso el marcador 6-0 para los italianos.

Los maderos mexicanos estaban siendo dominados por los lanzadores rivales. Jarren Duran, Randy Arozarena, Jonathan Aranda y compañía tenían dificultades para llegar a las bases.

Un error de Alek Thomas, jardinero central, permitió la séptima carrera para Italia, que incluso corría con suerte y que tenía el estado anímico de su lado desde que vencieron a Estados Unidos. Ese triunfo ante una de las plantillas más fuertes del torneo llenó de motivación a los italianos.

VINNIE PASQUANTINO AGAIN! 🇮🇹 pic.twitter.com/o5vKDzlRak — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

En la séptima entrada se le complicaron las cosas al pitcher italiano Claudio Scotti. Con casa llena Thomas tenía la oportunidad de un grand slam para apretar la pizarra, pero salió un contacto corto y lento. Cayó el primer out, pero Joey Meneses anotó y evitó la blanqueada para México.

El siguiente bateador azteca fue Rowdy Tellez, quien tenía hombre en segunda y tercera, una oportunidad de oro para un imparable. Tellez conectó una línea poderosa, pero Vinnie Pasquantino estuvo atento a la defensiva y consiguió el segundo out.

No obstante, el bullpen italiano retiró a Claudio Scotti, pues los mexicanos estaban encontrando la manera de hacerle daños. El nuevo serpentinero fue el zurdo Joe La Sorsa, quien arrancó su labor dominando a Jarren Duran. México dejó a dos jugadores en bases y la presión aumentaba.

Vinnie Pasquantino, iniciando la octava entrada, se convirtió en el primer jugador en la historia en realizar tres vuelacercas en una edición del Clásico Mundial de Beisbol.

México empezó el Clásico Mundial 2026 con una gran victoria 8-2 sobre Gran Bretaña y después dieron una exhibición completa ante Brasil, selección a la que aplastaron 16-0. Ese triunfo se convirtió en el más grande de la novena tricolor en el torneo, superando el 16-1 conseguido ante Australia en la edición de 2009.

