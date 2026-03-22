¡Es de ORO! El mexicano Lorenzo Zaragoza se proclama campeón en gimnasia artística

Lorenzo Zaragoza fue campeón en la prueba de anillos de la Copa de gimnasia artística en Stuttgart, Alemania.

El mexicano Lorenzo Zaragoza se colgó la medalla de oro en la Copa de gimnasia artística que se llevó a cabo en Stuttgart, Alemania, luego de ser el mejor en la prueba de anillos.

El deportista originario de Baja California consiguió el anhelado metal dorado después de haber cerrado la prueba final con 13.100 unidades. Con esa cosecha, el mexicano superó al chino Junji Chen y al turco Denis Sukruoglu, quienes ganaron la plata y el bronce tras obtener 13.033 y 12.266 puntos, de manera respectiva.

El campeón de Asunción Lorenzo Zaragoza, brilló en grande en el DTB Pokal de Gimnasia Artística en Stuttgart, colgándose oro en la final de anillos con un puntaje de 13.100.

Superó a potencias como China y Turquía, demostrando que el talento y la disciplina no tienen fronteras.👏 pic.twitter.com/pkWxGVyxlQ — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 22, 2026

Lorenzo Zaragoza repite oro

El mexicano Lorenzo Zaragoza defendió de manera exitosa la presea de oro que conquistó el año pasado durante los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 en esta misma prueba (anillos).

En aquella ocasión, el gimnasta bajacaliforniano superó a los representantes de Puerto Rico y Estados Unidos, los cuales se hicieron de la plata y el bronce, respectivamente.

México también tiene buen papel en conjunto

En la modalidad de equipo juvenil, México también tuvo un sobresaliente desempeño en Stuttgart, Alemania.

El equipo tricolor obtuvo un acumulado de 223.000 puntos, cosecha con la cual se quedó a un paso del podio al finalizar en el tercer lugar.

China, Estados Unidos y Bélgica se hicieron de los primeros sitios en la modalidad de equipo juvenil después de registrar 238.550, 233.400 y 225.000 puntos, de manera respectiva.

Después de este oro conseguido en Alemania, Lorenzo Zaragoza seguirá con su preparación de cara a las siguientes paradas del circuito de Copas de la Federación Internacional de Gimnasia, en los que será uno de los gimnastas a seguir.

Fin de semana redondo para deportistas mexicanos

Con su oro en Alemania, Lorenzo Zaragoza cerró un destacado fin de semana para los deportistas mexicanos.

Erick Portillo se convirtió en el primer mexicano en ganar una presea de plata en un Campeonato Mundial de Atletismo Indoor. Lo hizo después de lograr 2.30 metros en su último intento de salto de altura en el evento con sede en Torún, Polonia.

Por su parte, la esgrimista Natalia Botello se proclamó campeona en sable femenil en la National Athletic College Association, con lo que se convirtió también en la primera monarca de la Universidad de Ohio State en esta disciplina.

EVG