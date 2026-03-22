¡CLASIFICADAS! Selección Mexicana Femenil Sub-17 logra su pase al Mundial de Marruecos 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 selló su pase al Mundial de la categoría, a celebrarse en Marruecos, luego de haber derrotado 2-0 a Costa Rica en su último encuentro del clasificatorio de la Concacaf rumbo al magno evento.

Con goles de Citlalli Reyes y Kimberly García, el Tricolor con límite de edad consiguió el triunfo en el duelo realizado en las instalaciones de la Federación Costarricense de Futbol, en Alajuela, resultado con el que consiguió su boleto al Mundial de Marruecos 2026.

¡NOS VAMOS A MARRUECOS! 🏆¡NOS VAMOS AL MUNDIAL! 🇲🇽



Inmejorable presentación de nuestra #Sub17 para cerrar el Premundial con 9 puntos y 17 goles en 3 partidos, sellando el pase a una nueva edición de la Copa del Mundo. ✨🔥



¡VAMOOOOOOOS MÉXICOOOOO! 🇲🇽#ConcentracionMarzo |… pic.twitter.com/7ascPOsg4w — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) March 22, 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cerró con marca perfecta de nueve puntos como líder del Grupo C del clasificatorio de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de la especialidad en Marruecos, pues previamente había vencido a Panamá y a Jamaica.

Los otros triunfos de México rumbo a Marruecos 2026

Antes de derrotar al anfitrión Costa Rica, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se impuso de manera categórica a los representativos de Jamaica y Panamá.

El Tricolor goleó 9-0 a las jamaiquinas en Alajuela en un encuentro en el que Citlalli Reyes y Mía Urbano se lucieron con un triplete cada una.

En la segunda jornada del Grupo C rumbo a Marruecos 2026, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 doblegó por pizarra de 6-1 a Panamá. María Pérez, Dafne Sánchez, Vanessa Paredes, Naomi Rojo, Citlalli Reyes e Ixchel Alenha fueron las autoras de las anotaciones en la holgada victoria sobre las centroamericanas.

¿Cuándo es el Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos?

La Copa Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 se llevará a cabo en el país africano a partir del próximo 17 de octubre.

La final del magno evento en Marruecos está programada para celebrarse el próximo 7 de noviembre, cuando se conozca al campeón del certamen.

Los otros clasificados de la Concacaf a Marruecos 2026

Los otros clasificados de la Concacaf, junto con México, al Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2026, son Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Canadá y Estados Unidos lograron el objetivo después de terminar líderes de los sectores A y B, de manera respectiva. Puerto Rico, por su parte, consiguió el pase al ser el mejor segundo lugar, superando a Costa Rica y El Salvador.

EVG