¡Históricas! Selección Mexicana Femenil gana bronce en la Copa del Mundo Sub-17, tras vencer en penaltis a Brasil

La Selección Mexicana Femenil se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo Sub-17 Marruecos 2025, tras vencer en penaltis a su similar de Brasil por 3-1, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular del torneo.

Por segunda vez en la historia, México gana la medalla del tercer lugar en un Mundial Femenil Sub-17. Este logro fue gracias a, de nueva cuenta, la gran actuación de la portera Valentina Murrieta, quien atajó dos penaltis consecutivos en la tanda.

Además, el Tricolor Femenil demostró gran corazón, pues empataron el duelo en tiempo de compensación. En la tanda desde los 11 pasos, las cosas no empezaron de la mejor manera, pues Brasil anotó y México no. Sin embargo, de la segunda ejecución en adelante las aztecas no fallaron nada.

La Selección Mexicana no pudo llegar a la final del Mundial Femenil Sub-17. Perdieron en semifinales ante Países Bajos por marcador de 1-0, en juego realizado en el Estadio Olímpico de Rabat.

El rival de las mexicanas en el cotejo por el tercer puesto, Brasil, no pudo ante Corea del Norte, que se impuso por marcador de 2-0 a las sudamericanas.

La Selección Mexicana dirigida por Miguel Gamero ha superado las expectativas en elMundial Femenil Sub-17con sede en Marruecos, en el que superó un grupo en el que también se ubicaban las ahora finalistas Corea del Norte y Países Bajos.

El mejor desempeño de una Selección Mexicana en un Mundial Femenil Sub-17 fue en la edición de Uruguay 2018, en la que finalizó subcampeona tras caer 2-1 a manos de España en la gran final.

