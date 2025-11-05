México pierde en semifinales del Mundial Sub-17 Femenil a manos de Países Bajos y no va por el título

México acaba de ser eliminado del Mundial Sub-17 Femenil a manos de Países Bajos por marcador de 1-0 a pesar de ser el equipo que más propuso en el campo e intentó empatar el marcador hasta el último minuto.

El primer tiempo tuvo algunas jugadas de peligro en ambas porterías, pero fue la escuadra europea la encargada de sacarle un pequeño susto a Valentina Murrieta, pues la jugada pegó en el travesaño y casi se mete a su marco.

Las mexicanas demostraron un estupendo juego en conjunto durante los 90 minutos, pero en todo momento les hizo falta terminar las jugadas que tuvieron frente al arco de Maren Groothoff, quien salvó en repetidas ocasiones al equipo dirigido por Felicienne Minnaar.

#Sub17 Arranca el segundo tiempo.🗣️🔥



Juntas con corazón a tope. 💚#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/1hLISVPnqp — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 5, 2025

La Selección Mexicana terminó con las esperanzas de sus aficionados, quienes soñaban con ver a las jóvenes futbolistas en lo más alto del podio del torneo, pues en la fase de grupos lograron terminar en el segundo puesto del Grupo B, donde también se encontraba Países Bajos y las primeras finalistas Corea del Norte.

Inició el segundo tiempo y la Selección Mexicana salió inspirada a conseguir el gol que les diera la ventaja, adelantando las líneas consiguieron encerrar a Países Bajos en su campo y que las únicas oportunidades de peligro que tuvieran en el compromiso fueran al contragolpe.

Fue en una desatención defensiva cuando llegó el gol de La Naranja Mecánica, pues las zagueras mexicanas no lograron parar a sus rivales y Anne Gelevert apareció en el medio campo para meter un pase entre líneas a Lina Touzani, quien quedó de frente a Murrieta y definió de pierna izquierda para mandar guardar la esférica.

Las mexicanas siguieron insistiendo contra la portería de Países Bajos, pues necesitaban una anotación para mandar el partido a los penales; sin embargo, la defensa del conjunto europeo estuvo implacable y lograron parar todas las embestidas aztecas.

Fue en el tiempo de compensación cuando Joselyn Solis, una de las mejores futbolistas de México, intentó meterse al área entre tres rivales, cayó dentro del área y segundos después la acción fue revisada por la árbitra central en el monitor del VAR, aunque la silbante no concedió la pena máxima para la Selección Mexicana.

Las jugadoras suplentes no podían creer lo que ocurría en el campo y se mantenían al filo de la butaca con la cara cabizbaja, pues sus compañeras pelearon hasta el final para lograr la anotación, tanto así que en la última jugada a balón parado estrellaron la esférica en el travesaño.

Esta generación de jugadoras logró la segunda mejor actuación de México en el Mundial Sub-17 Femenil, pues en aquella edición las mexicanas llegaron hasta la gran final del certamen, aunque cayeron derrotadas a manos de España por marcador de 2-1.

