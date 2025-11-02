¡Históricas! La Selección Mexicana Femenil Sub-17 avanza a semifinales del Mundial tras superar a Italia

La Selección Mexicana Femenil sigue con vida en la Copa del Mundo Sub-17. En un partido de cuartos de final agónico, el cuadro azteca empató sin anotaciones en tiempo regular ante Italia, pero en penaltis sacó el resultado de 5-4, con una gran actuación de la portera Valentina Murrieta.

México Femenil Sub-17 se verá las caras en semifinales del torneo de la especialidad ante Países Bajos. El Tricolor alcanzó el sexto partido por la arquera Valentina Murrieta, quien salvó a su marco deteniendo tres penaltis durante el cotejo. Dos fueron en los 90 minutos del reglamento y uno más en la tanda final.

Valentina Murrieta da el pase a México

El compromiso ante Italia fue intenso. La escuadra europea llegó invicta y con paso perfecto, lo que desde la previa dejó en claro que las mexicanas tendrían una tarde complicada en el Estadio Olímpico de Rabat, de Marruecos.

Las aztecas apostaron por el orden defensivo, el compañerismo y la posesión, pero sin dejar de lado la ofensiva. Con presión alta le dieron problemas a la Selección Italiana, que no encontraba espacios para salir con balón controlado.

Una de las primeras acciones de peligro para México fue al minuto 14. La arquera italiana tuvo que emplearse a fondo por un tiro cruzado peligroso de Ava Stack, pero poco pudo hacer para evitar que el balón se fuera al fondo de la red. Sin embargo, la felicidad duró poco. Después de una revisión el VAR la diana se anuló por una falta previa.

Las cosas no pudieron ir peor, pues la falta que se marcó fue penalti en contra para México, que pasó del cielo al infierno en un segundo, pero aquí surgió la figura de Valentina Murrieta. La portera tricolor se lanzó a la perfección a su izquierda y defendió por primera vez su cabaña.

México estaba jugando bien, con pocas acciones peligrosas, pero pudo controlar el juego, hasta el 37’, cuando Mia Villalpando cometió una falta dentro del área que fue señalada como pena máxima. Aunque la Selección de Italia cambió de tiradora, Murrieta siguió perfecta y ahora fue con los pies que evitó el tanto del rival.

El segundo tiempo siguió igual en los penaltis la Selección Mexicana no falló ninguno de sus tiros. La atajada de Valentina Murrieta permitió que su equipo siga soñando con llegar a la final.

