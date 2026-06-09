Juez niega acceso de alimentos y bebidas a dueños de palcos del Estadio Azteca durante el Mundial

Luego de varios meses de disputas legales para poder ingresar bebidas y alimentos durante la Copa Mundial de Futbol este 2026, los dueños no pudieron acceder al recinto para prepararse antes del partido que se disputará en el ahora Estadio Banorte este jueves.

La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca (AMTPP) apuntó que la administración del Estadio Banorte no les había brindado información sobre el uso de Palcos durante el Mundial, y aseguraron que debían comprar paquetes de bebidas y alimentos.

Fue en septiembre del 2025 cuando la AMTPP comunicó que los afiliados podrían hacer uso de los espacios durante el Mundial: “Gracias por confiar en nosotros y por su invaluable apoyo en la defensa de nuestro derecho de acceso a los palcos y plateas para el Mundial 2026.”

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AMTPP denuncian que no pueden ingresar al Estadio Azteca

Pese a que la resolución legal indicaba que podrían utilizar los palcos y plateas, fuera de las inmediaciones del Estadio Banorte el vicepresidente de la AMTPP, Roberto Ruano, y el aboogado Albert Morales indicaron que se les estaba negando el acceso para comenzar a dejar bebidas y alimentos antes del partido inaugural.

Ante esta situación, Albert Morales informó que dejarían la documentación por debajo de las rejas del Estadio Azteca, esto debido a que no querían recibirles los archivos que indican que este martes se presentarían a ingresar bebidas y alimentos al recinto en el que se realizará el partido inaugural del Mundial.

⚽️🏟️ El conflicto por los palcos llega hasta la @fifacom_es.



Representada por Roberto Ruano, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas informó al organismo internacional y al Estadio Ciudad de México sobre las medidas cautelares que respaldan los derechos de los… pic.twitter.com/lZgZO0jib1 — Luis David García (@ldgarcia_mkt) June 8, 2026

Pese a que la notificación fue dejada el día lunes, de nueva cuenta este 9 de junio no pudieron ingresar debido a que las medidas cautelares no se encontraban vigentes, conforme a lo que comentó un representante legal del estadio.

El representante apuntó que dichas medidas no estaban surtiendo efectos jurídicos, y debido a que el estadio “se rige por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo”, no se les permitió el acceso.

"AQUÍ LAS LEYES DE FIFA SON LAS QUE MANDAN"🚨



Roberto Ruano, Secretario general de la Asociación Mexicana de titulares de palcos y plateas, confirmó que no los dejaron entrar con alimentos



"UN ORGANISMO INTERNACIONAL VINO A PISAR NUESTRAS LEYES"💥



📹 @PinedaMelqui#CentralFOX pic.twitter.com/s8fKk3MLiI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 9, 2026

De acuerdo con la información que se conoce, un juez del Poder Judicial de la Federación suspendió las medidas cautelares, por lo que los dueños de los palcos y plateas no podrán ingresar alimentos, bebidas o vehículos cuando se lleven a cabo los partidos del Mundial.

Esto debido a que; como parte de los acuerdos internacionales que se realizan para dererminar una sede, la FIFA es la encargada de establecer el modelo operativo que se aplica en todos los lugares en los que se disputará el torneo de futbol, con la finalidad de regular la organización y ejecución del Mundial.

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