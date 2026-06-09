¿Abrirán los bancos el día de la inauguración del Mundial 2026? Esto informó la ABM

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias establecidas en la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio, pese al decreto emitido por el Gobierno federal de priorizar el trabajo remoto en el marco de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026; la ABM argumentó que la prestación de servicios bancarios y financieros es prioritaria.

“La prestación de los servicios bancarios es prioritaria y la banca en su conjunto, es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional”, agregó.

El organismo que alberga a los bancos mexicanos sostuvo que los servicios bancarios y financieros que se ofrecen a las personas usuarias se brindarán en el horario que cada banco establece regularmente.

“La ABM y sus bancos asociados reiteran su compromiso por seguir trabajando por ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes y usuarios en beneficio de la solidez del sistema financiero”, indicó en un comunicado.

Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.

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Más temprano, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un decreto en donde “se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México”.

La mandataria añadió que el decreto tiene como finalidad que trabajadores y estudiantes realicen sus labores por medio del “teletrabajo” o desde sus hogares para que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol no haya tráfico vehicular o sucedan problemas.

“En qué sentido está este Decreto para que se pueda llevar (la inauguración), de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial, de la inauguración del mundial”, agregó.

El decreto considera que las dependencias del sector público federal que tengan oficinas en la Ciudad de México privilegien el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación para realizar trabajo a distancia y teletrabajo.

Además, exhorta al sector privado y social a que se adopte el mecanismo de trabajo a distancia, pero en actividades administrativas no esenciales.

Y en el sector educativo, se suspenderán las clases en todos los niveles, e incluyen a escuelas privadas y públicas que tengan instalaciones en la Ciudad de México.

No obstante, el decreto establece que las medidas no aplicarán para las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil, atención de desastres, las funciones de seguridad nacional, pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero; ni las actividades que tengan relación con la operación, supervisión o prestación de servicios estratégicos de infraestructura crítica como servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo;movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energíaeléctrica, entre otros.

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MSL