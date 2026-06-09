Simulador Mundial 2026: ¿Cómo quedaría la Fase de Grupos?

Este simulador del Mundial 2026 predijo cómo quedará la Fase de grupos e, incluso, quién ganará la Copa.

La Copa Mundial de Fútbol es apasionante por los juegos, las sorpresas y los encuentros entre lo mejor del talento internacional. Pero la “magia” del torneo no solo está en la cancha, sino también en predecir cuál será la próxima selección campeona del mundo y qué tan lejos llegará nuestro país favorito. Ahora, un simulador lo hace con predicciones muy exactas.

Cada cuatro años, los más aficionados del fútbol se enfrascan en intensos debates sobre cuáles son las selecciones con mayores posibilidades de ganar la Copa Mundial.

Aspecto del Estadio Boston, una de las sedes del Mundial 2026. ı Foto: USA Today Sports (vía Reuters)

Incluso, los más experimentados utilizan simuladores para acomodar a sus selecciones favoritas en los primeros lugares de sus respectivos grupos e intentar predecir cómo quedaría su Fase de eliminación directa ideal.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Filtran VIDEO del Estadio Azteca inundado dos días antes de la inauguración del Mundial 2026

Aunque éste es un proceso mayoritariamente hecho a mano (a base de mucho ingenio y conocimiento), en 2026 ya existen herramientas que combinan interfaz de usuario con los modelos predictivos más avanzados de Inteligencia Artificial.

Así, el simulador del Mundial 2026 que te presentamos a continuación ya adivinó cómo quedará la Fase de grupos e, incluso, quién será el próximo campeón del mundo.

El trofeo de la Copa FIFA. ı Foto: AP

Así quedará la Fase de grupos del Mundial 2026 según este poderoso simulador

Cada temporada mundialista, los portales y agencias deportivos más importantes del mundo publican sus simuladores del torneo. Ahora, en 2026, con el auge de la Inteligencia Artificial, estas herramientas ya integran predicciones sobre cómo quedarán la Fase de grupos y la Fase de eliminación directa.

En esta ocasión, daremos un vistazo al simulador Cup26 AI, que utiliza un complejo sistema predictivo basado en Inteligencia Artificial, con base en millones de datos, para intentar predecir cuáles son los equipos que mejor desempeño mostrarán en el Mundial 2026.

Simulador de Cup26 AI utiliza un poderoso algoritmo basado en millones de datos. ı Foto: Captura de video

Así, de acuerdo con el simulador de Cup26 AI, la fase de grupos nos dará varias sorpresas, entre ellas el liderazgo en sus respectivos grupos de México (el anfitrión), Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra.

Canadá (el otro anfitrión) quedaría en segundo lugar del Grupo B y otras selecciones, como Sudáfrica, Qatar, Haití e Iraq no pasarían de la Fase de Grupos.

Así quedaría la Fase de grupos del Mundial 2026 según el simulador de Cup26 AI. ı Foto: Captura de video

¿Y quién ganará el Mundial 2026, según el simulador?

Aunque el simulador de Cup26 AI no llega hasta la Fase de eliminación directa, sí utiliza el mismo modelo de predicción para descifrar quién será el campeón del mundo en 2026.

Así, según este simulador, la selección de España será la que estará levantando la copa el 19 de julio, con un 15.4 por ciento de probabilidad (la más alta entre las 48 selecciones).

Selección de España, en un partido amistoso contra Perú. ı Foto: Reuters

¿Cómo funciona el modelo predictivo de Cup26 AI?

No podemos cerrar esta nota sin explicar cómo es que Cup26 AI llegó a estas conclusiones. El simulador utiliza una combinación de calibración de Rankings Elo y un modelo estadístico de distribución de goles (Dixon-Coles), que corre 10 mil simulaciones automatizadas de Monte Carlo.

En palabras más simples: la plataforma analiza la capacidad de ataque y defensa de los equipos para calcular marcadores probables y, mediante computadoras, “juega” el Mundial completo 10 mil veces en un segundo.

El resultado es el cuadro anterior, el cual muestra, con porcentajes matemáticos exactos, qué países tienen más probabilidades de avanzar de ronda o levantar la copa.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am