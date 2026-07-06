El rescate de cuerpos es ahora la siguiente etapa

Las labores de emergencia en Venezuela se concentran ahora en la recuperación de cuerpos, mientras los equipos internacionales de rescate comenzaron ayer su retiro del país ante las cada vez menores posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros, 11 días después de los terremotos del 24 de junio.

El gobierno informó el domingo que la cifra de personas fallecidas aumentó a tres mil 342 y que el número de heridos ascendió a 16 mil 740.

El Dato: La ONU explicó que, conforme disminuyen las tareas de búsqueda y rescate, la prioridad se centra ahora en la atención de miles de desplazados.

Además, las autoridades señalaron que 17 mil 345 personas quedaron sin vivienda porque sus inmuebles colapsaron, sufrieron daños o están en evaluación. También reportaron que seis mil 462 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia y que 23 mil 820 pacientes recibieron atención médica.

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De acuerdo con el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), alrededor de 25 brigadas internacionales permanecen en Venezuela, aunque están en proceso de desmovilización o retirada. Desde el viernes, las autoridades venezolanas asumieron la coordinación de las operaciones, que ahora se enfocan en la recuperación de cuerpos.

31 mil casos de personas cuyo paradero sigue sin conocerse

El representante de UNDAC, Sebastián Mocarquer, informó que el vigilante Hernán Gil, localizado con vida tras permanecer ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas rescatadas por los equipos internacionales. Explicó que la mayoría de los rescates ocurrió durante las primeras horas gracias a la respuesta de las propias comunidades, mientras que las brigadas extranjeras se especializaron en localizar personas atrapadas en zonas profundas.

En La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, las labores se concentran ahora en la remoción de escombros con maquinaria pesada. Al mismo tiempo, disminuye el número de personas que acampan en calles, ya que muchas fueron trasladadas a refugios o decidieron desplazarse a otras regiones del país.

En tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en la ceremonia por el Día de la Independencia de Venezuela, donde defendió el trabajo realizado por la Fuerza Armada durante la emergencia y rechazó las críticas dirigidas a los militares.

Durante el acto anunció la creación de una unidad especial de tarea de emergencia para atender desastres de esta naturaleza, la cual estará encabezada por el general de brigada Pabón Castellanos. También agradeció el apoyo brindado por las brigadas internacionales y adelantó que los rescatistas venezolanos serán condecorados.

La respuesta del gobierno es cuestionada dentro y fuera del país. Analistas consideran que esta representa la mayor crisis enfrentada por la administración de Delcy Rodríguez desde que asumió la presidencia encargada hace seis meses, mientras persisten las críticas por la velocidad de las acciones de atención y reconstrucción.

Para atender a la población afectada permanecen habilitados 79 campamentos transitorios. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que en esos espacios se alojan actualmente 10 mil 702 personas y que existe capacidad para recibir a más damnificados.

La Guaira concentra seis mil 655 personas distribuidas en 20 campamentos, de los cuales 11 se encuentran en proceso de ampliación. En Caracas operan 37 refugios con tres mil 234 ocupantes, mientras que en el estado Miranda funcionan 22 campamentos donde permanecen 813 personas.