Julián Quiñones desata la locura en pleno vuelo y es recibido como héroe por la afición mexicana (VIDEO)

Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo; autor de cuatro anotaciones durante el torneo, por lo que se convirtió en uno de los consentidos de la afición y durante un vuelo comercial fue recibido como un héroe nacional.

El Tricolor rompió su concentración tras ser eliminado en el Mundial por Inglaterra en octavos de final, por lo que los jugadores empezaron a tomar diferentes rumbos y Quiñones salió del país, generando una serie de reconocimientos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Me da mucho gusto ver como Julián Quiñones se ganó el cariño de todo el país.



Lo tiene muy merecido.🇲🇽🫶🏼 pic.twitter.com/y5E9FgS7fb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 7, 2026

Despiden a Quiñones con un Gracias Quiñones. pic.twitter.com/Xih2dw5BhL — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) July 7, 2026

La Pantera recibió una lluvia de aplausos mientras cruzaba la banda de seguridad para abordar su avión. Una vez arriba de la aeronave, el futbolista exAtlas recibió aplausos, porras y agradecimientos. Mientras caminaba a su asiento los aficionados le hicieron sentir su amor y le pedían fotos, además que extendían las manos para saludarlo.

Julián Quiñones firmó una Copa del Mundo inolvidable. En su primera edición se convirtió en uno de los mejores goleadores de México dentro del torneo. Marcó cuatro dianas e igualó a Luis Hernández y Javier Hernández con la misma cantidad de anotaciones.

El Matador consiguió sus cuatro tantos durante Francia 1998, cuando marcó dos veces frente a Corea del Sur, uno contra Países Bajos y otro ante Alemania en los octavos de final. Por su parte, Chicharito repartió sus cuatro goles entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

aar