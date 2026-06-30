Julián Quiñones no le bastó con anotarle a Ecuador, también mandó a callar al jugador más caro en su historia (VIDEO)

Julián Quiñones, el mejor jugador mexicano del momento, tuvo un encontronazo con Moisés Caicedo, a quien le dio la mano para ayudarlo a levantar y el ecuatoriano lo rechazó

El partido entre México y Ecuador está siendo muy peleado en el medio campo y después de un tiro de esquina para Ecuador, Moisés Caicedo recibió la pelota y Julián Quiñones fue a chocarlo.

Después del encontronazo, el delantero mexicano le dio la mano al mediocampista del Chelsea para ayudarlo a parar, pero Caicedo se negó. En cuanto el futbolista ecuatoriano volvió a ponerse de pie, le dijo algo a Quiñones y el dorsal ’16’ de la Selección Mexicana lo mandó a callar.

Wey, Quiñones oppa mandando a callar a Caicedo is todo https://t.co/qi85YYBSQA pic.twitter.com/NROD0B0mqJ — ERILITH⁷ (@armyteresponde) July 1, 2026

Julián Quiñones y el buen momento que atraviesa con México

El delantero del Al-Qadsiah no entraba en planes de Javier Aguirre al inicio del 2026, pero después de convertirse en el goleador de la Saudi Pro League, el ariete se ganó un lugar en el equipo de Javier Aguirre y está demostrando por qué está ahí.

El delantero de 29 años lleva tres goles en el Mundial 2026 y es el goleador de la escuadra tricolor. En caso de que la Selección Mexicana siga avanzando de ronda, Quiñones podría aumentar su cuota goleadora en la Copa del Mundo.

Además de que ha sido titular en los cuatro partidos que ha disputado México en el torneo internacional, confirmando que atraviesa un gran momento en su carrera profesional. Con sus anotaciones podría llamar la atención de algún equipo en el viejo continente.

dho