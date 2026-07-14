El exfutbolista Felipe Melo también acusa favoritismo de árbitros a Argentina

Como parte de los dos partidos de semifinales, Argentina se enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio, y en este encuentro se decidirá cuál selección se enfrentará a España en la final del Mundial.

El partido de este miércoles no es la primera vez en la que Argentina e Inglaterra se enfrentan en una Copa del Mundo, pues han jugado en cinco ediciones desde 1962 hasta 2002.

De estos cinco partidos el país europeo ha obtenido tres victorias, mientras que el sudamericano únicamente se ha llevado el triunfo en el Mundial México 1968, y el último encuentro que tuvieron resultó en un 0-1 en favor de Inglaterra.

En este Mundial, Argentina ha sido muy señalado por los hinchas de diferentes países e incluso por grandes figuras del futbol actuales y retiradas, pues algunos aseguran que el albiceleste ha sido muy favorecido por los árbitros.

Felipe Melo acusa favoritismo de árbitros a Argentina

En una transmisión de Grupo Globo, el exfutbolista y analista deportivo brasileño Felipe Melo señaló que la Selección de Argentina ha sido muy favorecida por los árbitros en este mundial.

Durante una breve participación, Melo apuntó algunas sanciones que han sido ignoradas por los árbitros, como una falta cometida por el astro Lionel Messi durante el partido contra Argelia, y el gol que le anularon a la Selección de Egipto.

“Al no expulsar a Messi por esa falta; simplemente al no expulsarlo, ya fueron demasiado beneficiados. Además, para mí el gol anulado a Egipto no debería haber sido anulado” expresó Melo.

Aunque aseguró que no desacredita el mérito del equipo argentino para llegar a las semifinales, Felipe Melo sostuvo que Argentina ha sido muy favorecida durante el Mundial del 2026, pues dijo que si algún jugador de Brasil hubiera cometido la falta de Messi habría sido expulsado.

Durante este análisis, el argentino Andrés D’Alessandro dijo que él no considera que hayan sido favorecidos, pues apuntó que actualmente la tendencia es señalar que Argentina está siendo favorecida por la FIFA; sin embargo, dijo que la jugada de Messi sí merecía revisión.

El presentador brasileño Andre Rizek dijo que durante su experiencia durante las Copas del Mundo ha notado que los grandes jugadores y las grandes selecciones siempre son protegidos.

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