Egipto no olvida su eliminación ante Argentina

La Asociación Egipcia de Futbol afirmó que “no puede permanecer en silencio” tras lo que considera un arbitraje injusto en la derrota de Egipto por 3-2 ante Argentina en los octavos.

El seleccionador de los Faraones, Hossam Hassan, y varios jugadores criticaron el arbitraje, tras la reacción de Argentina al anotar tres goles sin respuesta en 13 minutos para completar una de las grandes remontadas en la historia de los mundiales.

“La defensa de los derechos e intereses de la Selección Egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como secundario”, señaló la EFA. “Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción”.

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13 tantos sumaron los Faraones en el torneo

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, indicó en un comunicado que si bien el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del futbol, “las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

La EFA sostuvo que el árbitro no utilizó de manera adecuada el sistema de Asistente de Video Arbitraje (VAR), lo que derivó en la derrota.

El documento de la EFA expresó la frustración entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados de Egipto.

“Todo jugador que viste la camiseta egipcia, y todo aficionado que respalda al equipo, merece justicia, respeto y una aplicación igualitaria de las reglas del juego”.