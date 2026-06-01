Gobierno de México transforma la infraestructura carretera y recupera los trenes de pasajeros.

Durante la presente administración, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha transformado la infraestructura carretera, recuperado los trenes de pasajeros y edificado planteles educativos, entre otras acciones.

En su informe de resultados, con motivo del Segundo Aniversario de su triunfo, la Presidenta de México, Claudia SheinbaumPardo, destacó los principales avances en los rubros que competen a la SICT, a cargo de Jesús Esteva Medina.

Resaltan las obras estratégicas que se han concluido: Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua; el puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo; la carretera Real del Monte-Huasca, en Hidalgo y San Ignacio-Tayoltita, entre Durango y Sinaloa, así como la autopista Pátzcuaro-Uruapan, en Michoacán.

La mandataria mexicana agregó que, “al mismo tiempo, avanzan corredores fundamentales para la integración nacional. Toluca-Zihuatanejo, Cuautla-Tlapa, Ciudad Valles-Tamazunchale-Huejutla, la carretera 200 del Pacífico en Oaxaca y Guerrero, Guaymas-Yécora-Chihuahua, Palenque-Ocosingo, entre otros”.

Asimismo, se han intervenido mil 100 kilómetros de infraestructura carretera en la Mixteca de Oaxaca y Puebla y están en licitación cerca de 20 proyectos carreteros más.

Con el #Megabachetón2026 seguimos atendiendo la Red Carretera Federal para mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por las carreteras.#ClaudiaDaResultados pic.twitter.com/Ka3eILx4Po — SICT México (@SICTmx) June 1, 2026

En el evento de rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo informó que, “junto con comunidades indígenas, hemos construido 135 caminos artesanales equivalentes a 368 kilómetros” y hay avances en la repavimentación de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Destacó que la recuperación de los trenes de pasajeros es el sello de la Cuarta Transformación “durante el periodo neoliberal, desaparecieron los trenes de pasajeros. Entre el periodo del presidente López Obrador y el nuestro, llegaremos a más de 4,200 kilómetros de nuevas vías férreas”.

“Inauguramos el Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio, el cual ya ha transportado a más de 20 millones de pasajeros. Y el TrenLechería-AIFA se consolida como una alternativa moderna de movilidad con cerca de un millón de pasajeros”, indicó.

En infraestructura educativa, en 2026 se realizarán 484 nuevas obras, que abrirán 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior y se crearán 100 mil nuevos espacios con las universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos a nivel superior.

De esta manera, el Gobierno de México, a través de la SICT, ha impulsado obras de infraestructura que fomentan el desarrollo del país, en beneficio de las y los mexicanos.

Te puede interesar:

En el Día de la Marina, Sheinbaum llama a defender soberanía ante ‘campañas de mentiras’

Sheinbaum llama a legisladores a no temer por cancelación de visas por parte de Estados Unidos

Sheinbaum niega investigación política contra Maru Campos; cuestiona popularidad de Fox y Calderón

Sheinbaum confía en resolver conflicto con la CNTE mediante el diálogo; descarta afectaciones al Mundial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR