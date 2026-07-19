Cierran puente entre México y EU en Nuevo Laredo por creciente del Río Bravo

Las operaciones de importación y exportación en el Puente Internacional del Comercio Mundial, que conecta a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, fueron suspendidas la mañana de este domingo como medida preventiva ante la creciente del Río Bravo por las intensas lluvias.

Lo anterior, sumado al riesgo que representa el arrastre de boyas, troncos y otros objetos que podrían impactar la infraestructura del cruce fronterizo.

SUPERVISA @Carmenliliacrv CRECIENTE DEL RÍO BRAVO Y DESPLIEGA OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL DE #NUEVOLAREDO#CdVictoria Con el firme objetivo de salvaguardar la integridad de las familias neolaredenses, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Hinojosa encabezó un… pic.twitter.com/E1UySPX8eT — Héctor O. Villarreal (@HectorVillarri) July 19, 2026

El Departamento de Bomberos de Laredo informó que la suspensión aplica para todo el tráfico y explicó que la decisión fue tomada por motivos de seguridad mientras las autoridades evalúan las condiciones del río y realizan labores para retirar los obstáculos.

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“Efectivo de inmediato, las operaciones en el Puente Internacional Comercio Mundial (World Trade International Bridge) se encuentran temporalmente suspendidas para todo el tráfico. Esta medida temporal se está implementando como una precaución estricta debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con las boyas en el área”, señaló la corporación mediante un comunicado.

Comunicado del Departamento de Bomberos de Laredo sobre el cierre del Puente. ı Foto: Gobierno Laredo

La Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo confirmó la suspensión de las operaciones comerciales mediante el Aviso de Operación Aduanera No. 013/2026, emitido a las 07:00 horas, y precisó que la medida permanecerá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.

Intensas lluvias aumentaron nivel del Río Bravo, que superó los cuatro metros

El cierre ocurre luego de varios días de intensas lluvias que incrementaron el nivel del Río Bravo y provocaron que la corriente arrastrara aproximadamente un centenar de boyas y segmentos de la barrera flotante instalada por el Gobierno de Texas entre Eagle Pass y Piedras Negras.

Derivado de las recientes lluvias y de las labores para el retiro de boyas limítrofes en el Río Bravo, la Aduana de Nuevo Laredo informó sobre el cierre temporal de las exportaciones hacia Laredo, Texas, durante la mañana de este 19 de julio.



Asimismo, se implementaron acciones… pic.twitter.com/dHTngO97mM — Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo (@CenSeCar) July 19, 2026

A estos objetos se suman ramas, troncos y otros escombros que representan un peligro para los puentes internacionales.

Desde el viernes, la ciudad de Laredo activó su Centro de Operaciones de Emergencia y emitió una declaratoria de desastre local para coordinar acciones con agencias estatales y federales ante el incremento del caudal del río, cuyo nivel superó los cuatro metros y se prevé alcance su punto máximo durante este domingo.

Comunicado del gobierno de Laredo, Texas, sobre el cierre del Puente. ı Foto: Gobierno Laredo

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han detectado daños estructurales en el Puente del Comercio Mundial; sin embargo, un contratista federal realiza maniobras para retirar las boyas atrapadas y verificar que no exista riesgo para la estructura antes de autorizar la reapertura.

Mientras tanto, parte del tránsito de carga será desviado al Puente Colombia-Solidaridad.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con el manejo de emergencias y los oficiales locales para monitorear la situación y brindaremos actualizaciones tan pronto como estén disponibles. Por favor evite la zona y busque rutas alternas para su viaje”, indicó el Departamento de Bomberos de Laredo.

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