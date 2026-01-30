¿Qué es el ‘ciclón bomba’; que se espera en Estados Unidos?

Autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen vigilancia ante la posible formación de un fenómeno conocido como “ciclón bomba”, un tipo de tormenta invernal de rápida intensificación que podría generar condiciones climáticas extremas en varias regiones del país durante los últimos días de enero y el inicio de febrero.

¿Qué es un Ciclón Bomba?

El llamado ciclón bomba, cuyo nombre técnico es bombogénesis, ocurre cuando un sistema de baja presión se fortalece de manera abrupta en un periodo de 24 horas, debido al choque entre masas de aire muy frío y aire cálido. Este proceso provoca una caída acelerada de la presión atmosférica, lo que da lugar a vientos intensos, fuertes precipitaciones, nevadas severas y un marcado descenso de temperatura.

De acuerdo con especialistas, este tipo de fenómeno no es un huracán ni un ciclón tropical, ya que no se forma sobre aguas cálidas ni presenta una estructura tropical. Se trata de una tormenta extratropical propia de latitudes medias, frecuente en invierno en regiones del Atlántico Norte y el noreste de Estados Unidos.

Los pronósticos indican que el sistema podría desarrollarse frente a la costa este de Estados Unidos, afectando principalmente zonas del noreste, medio atlántico y regiones cercanas al litoral, donde se prevén rachas de viento fuertes, nevadas copiosas, lluvias intensas y riesgo de inundaciones costeras debido al oleaje elevado.

Meteorólogos advierten que un ciclón bomba puede intensificarse en cuestión de horas, lo que reduce el tiempo de preparación para la población y aumenta el riesgo de interrupciones en servicios eléctricos, cierres carreteros y afectaciones al transporte aéreo y marítimo.

Las autoridades estadounidenses han comenzado a emitir avisos preventivos y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los servicios meteorológicos oficiales, evitar traslados innecesarios en zonas bajo alerta y tomar medidas ante posibles cortes de energía y temperaturas extremas.

En cuanto a su alcance geográfico, los especialistas señalan que el impacto directo del ciclón bomba se concentraría en Estados Unidos, sin que se prevea una afectación directa para México. No obstante, estos sistemas pueden influir en la circulación atmosférica general, lo que en algunos casos favorece el desplazamiento de aire frío hacia el sur.

El seguimiento del fenómeno continuará en los próximos días, conforme los modelos meteorológicos confirmen su trayectoria e intensidad, mientras autoridades y servicios de emergencia permanecen en alerta ante un posible episodio de clima invernal severo.

MSL