Donald Trump y Xi Jinping concluyen cumbre con avances en relación EU-China

Donald Trump y Xi Jinping concluyeron el viernes unas conversaciones cruciales afirmando que se lograron avances importantes en la estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar las profundas diferencias que persisten entre las dos mayores potencias del mundo en cuestiones como Irán y Taiwán, entre otras.

Tras la cumbre, Donald Trump dijo este viernes que aún no ha decidido si una importante venta de armas de Estados Unidos a Taiwán puede seguir adelante. En declaraciones a reporteros de regreso al país a bordo del Air Force One, el Mandatario dijo que no había decidido sobre la venta, pero añadió que “tomaré una determinación”.

El Gobierno republicano de Donald Trump ha autorizado la venta, pero aún no se ha materializado. China se opone al acuerdo y ha sugerido que la relación de la Casa Blanca con la isla autogobernada es el factor clave en las relaciones entre Beijing y Washington.

Donald Trump dijo que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo que se oponía a la independencia de Taiwán. “Lo escuché”, dijo. “No hice ningún comentario”.

El Presidente indicó también que planteó un posible acuerdo nuclear tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China. Quiere que cada uno firme un pacto que limite el número de ojivas nucleares en su arsenal. En el pasado, Beijing se había mostrado reacio a la idea de entrar en un pacto de ese tipo.

El arsenal chino, según estimaciones del Pentágono, supera las 600 ojivas nucleares operativas y está lejos de la paridad con Estados Unidos y Rusia, que se cree que tienen más de 5,000 ojivas nucleares cada uno. Pero Donald Trump sugirió que Xi se mostró receptivo a la idea.

“Obtuve una respuesta muy positiva”, dijo Donald Trump . “Este es el comienzo”.

El último pacto sobre armas nucleares -el tratado New START, entre Rusia y Estados Unidos- expiró en febrero, eliminando cualquier limitación a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo. Cuando el acuerdo estaba a punto de finalizar, Trump rechazó un llamado de Rusia para extenderlo por otro año y pidió un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que incluyese a China.

El Pentágono estima que China tendrá más de mil ojivas nucleares operativas para 2030.

Xi recibió a Donald Trump en su residencia oficial, Zhongnanhai, este viernes para el último compromiso de la cumbre antes del regreso del estadounidense a Washington. Los dirigentes dieron un breve paseo por los jardines, que cuentan con árboles antiguos y rosas chinas, y recorrieron un pasadizo cubierto con columnas verdes y arcos pintados con aves y paisajes montañosos tradicionales chinos.

Durante el té y el almuerzo, Donald Trump y Xi Jinping -acompañados por sus principales asesores y traductores- se reunieron durante casi tres horas antes de que el estadounidense cerrara su visita de tres días a China.

“Han sido unos días realmente estupendos”, dijo Donald Trump a reporteros.

Xi Jinping, por su parte, calificó la visita como un “hito”. “Hemos establecido una nueva relación bilateral, o más bien una relación constructiva, estratégica y estable”, afirmó.

Pero esta perspectiva optimista choca con algunas verdades difíciles en torno a los asuntos más delicados entre las dos superpotencias.

Beijing ha mostrado poco interés público en los pedidos de Washington para que se involucre más en la solución del conflicto en Irán, aunque Trump afirmó en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, que Xi se había ofrecido a ayudar en sus conversaciones. En las últimas semanas, el Departamento de Estado estadounidense ha acusado a empresas chinas de proporcionar imágenes satelitales al gobierno iraní y el del Tesoro ha tomado medidas contra refinerías chinas acusadas de comprar crudo a Teherán, así como a responsables del transporte de ese petróleo.

Además, la Casa Blanca cree que Beijing aún puede hacer más para frenar el flujo hacia México de precursores químicos fabricados en China para la elaboración de fentanilo ilícito, que ha causado estragos en muchas comunidades de Estados Unidos.

Xi, por su parte, advirtió a Trump durante sus conversaciones privadas que sus diferencias con relación a la isla autogobernada de Taiwán, si se gestionan mal, podrían poner a las dos potencias en el camino hacia “choques e incluso conflictos”, según funcionarios del Gobierno chino.

Trump pareció impresionado por los bucólicos jardines y comentó que las rosas eran las más hermosas que había visto. Xi prometió enviarle algunas semillas de rosas .

El complejo está rodeado por dos lagos artificiales que fueron construidos para el disfrute de los emperadores. A menudo se compara Zhongnanhai con la Casa Blanca, el Kremlin o la Casa Azul de Corea del Sur. Pero, a diferencia de las otras residencias presidenciales, Zhongnanhai no sirve como el principal escenario para visitas diplomáticas. La invitación parece ser un intento de Xi de añadir un toque personal hacia un líder que aprecia los grandes gestos.

“Creo que en realidad es una persona cálida. Pero es muy serio”, dijo Trump sobre Xi en la entrevista con Fox News. “Nada de juegos”.

El Gobierno chino también despidió a Donald Trump con gran pompa.diplomáticas. La invitación parece ser un intento de Xi de añadir un toque personal hacia un líder que aprecia los grandes gestos.

“Creo que en realidad es una persona cálida. Pero es muy serio”, dijo Trump sobre Xi en la entrevista con Fox News. “Nada de juegos”.

El Gobierno chino también despidió a Trump con gran pompa.

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FGR