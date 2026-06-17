Yucatán registra la menor incidencia de homicidio doloso del país durante 2026

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Yucatán registró 12 víctimas de homicidio doloso entre enero y mayo de 2026, lo que representa el 0.2 por ciento del total nacional y ubica a la entidad con la menor incidencia de este delito en el país durante dicho periodo.

Este resultado forma parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, mediante la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito, así como acciones de vigilancia, inteligencia y atención ciudadana en todo el territorio.

Los datos publicados por el Sesnsp confirman que Yucatán mantiene indicadores favorables en materia de seguridad pública, lo que contribuye a preservar condiciones de paz, estabilidad y confianza para las familias yucatecas.

La seguridad continúa siendo una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que se mantienen acciones coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir delitos, atender reportes ciudadanos y fortalecer la presencia institucional en colonias, comunidades y municipios.

Estos resultados también reconocen la participación de la ciudadanía, cuya confianza en las autoridades, cultura de la denuncia y compromiso con la legalidad contribuyen a mantener a Yucatán como una de las entidades más seguras del país y con mejores condiciones de convivencia.

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FGR