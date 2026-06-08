Cae Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, objetivo prioritario vinculado con delitos de alto impacto

Autoridades federales detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, relacionado con delitos de alto impacto en Sonora y Chihuahua, como ataques con drones contra autoridades y grupos rivales, por lo que era considerado objetivo prioritario.

A través de un comunicado, el Gabinete de seguridad informó que la detención de “El 01” ocurrió como resultado de labores de inteligencia, que permitieron su localización y captura en un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial, en el municipio de Hermosillo.

Según las instituciones de seguridad, la detención ocurrió sin ningún enfrentamiento, disparos o alguna otra situación que representara un riesgo para la población civil.

Por otro lado, al momento de su detención, a “El 01” le fue decomisada un arma de uso exclusivo del Ejército.

Finalmente, “El 01” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las indagatorias.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



Está relacionado con… pic.twitter.com/tsJV1xJ4Gk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

“La carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las diligencias derivadas de su captura”, concluye el comunicado del Gabinete de seguridad.

¿Quién es Hugo “N”, “El 01”, detenido en Sonora?

De acuerdo con el mismo comunicado del Gabinete federal de seguridad, Hugo “N”, “El 01”, es identificado como “presunto operador de una célula del crimen organizado con presencia en la región Sonora-Chihuahua”.

Destacó que el detenido está relacionado con delitos de alto impacto, el más destacado la presunta ejecución de uso de drones contra grupos rivales o contra autoridades.

La #SSPC y autoridades de #Sonora detienen a objetivo prioritario vinculado con delitos de alto impacto. https://t.co/4TQ43XtJw4 pic.twitter.com/x7jjmr8mhf — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 8, 2026

“De acuerdo con las investigaciones, Hugo “N” es identificado como un objetivo prioritario relacionado con actividades criminales de alto impacto y presuntamente vinculado con el empleo de tecnología aérea no tripulada para la realización de ataques contra grupos rivales, autoridades y, en algunos casos, población civil”, se lee en el comunicado.

Se desconoce más información sobre “El 01”, o puntualmente a qué grupo criminal pertenece. No obstante, dado a que los aliases de los generadores de violencia están relacionados con su rango dentro de estas organizaciones, se presume que “El 01” habría ocupado un cargo de alta jerarquía.

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