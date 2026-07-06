¿Quién es Karina Grippaldi, la esposa de Mauricio Pochettino, el director técnico de Estados Unidos? FOTOS

A las 18:00 horas de este lunes Estados Unidos disputará el partido de octavos de final contra Bélgica, por lo que la selección de Mauricio Pochettino deberá dar el todo para poder pasar a cuartos de final en este Mundial.

Durante el partido contra Bosnia y Herzegovina en el que Estados Unidos obtuvo un 2-0, el delantero Folarin Balogun fue suspendido tras pisarle el tobillo al defensa Tarik Muharemovic durante una jugada.

Sin embargo, esta amonestación fue retirada por la FIFA luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera que hicieran una revisión, pues consideró que Folarin Balogun no merecía la tarjeta roja.

Durante una conferencia de prensa, el director técnico Mauricio Pochettino dijo que la decisión fue fantástica, no solo porque tendrían otro jugador disponible para el partido de este 6 de julio, sino “por el futbol”.

El seleccionador argentino ha visto grandes desafíos con el equipo estadounidense desde el inicio del Mundial; y durante este momento así como a lo largo de su carrera dentro del futbol profesional su esposa, Karina Grippaldi, siempre lo ha acompañado.

🗣️ "It's nothing to debate."



Mauricio Pochettino on Folarin Balogun's one-game ban being suspended by Fifa following an intervention by Donald Trump. pic.twitter.com/irrR0BvQD8 — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026

¿Quién es Karina Grippaldi?

Karina Grippaldi nació en 1973 en Argentina, cuenta con una licenciatura en farmacia de la Universidad Nacional de Argentina, y es la pareja sentimental del exfutbolista y seleccionador Mauricio Pochettino.

La esposa de Mauricio Pochettino mantiene un perfil bajo alejado del ojo público y de los medios, por lo que unicamente se le ha visto junto al director técnico de la Selección de Estados Unidos en pocas ocasiones.

En entrevista con el medio Football London, Pochettino compartió que Karina Grippaldi siempre lo ha apoyado, pero que pricipalmente cuando le hace algún comentario sobre su trabajo estos están relacionados a sus ruedas de prensa y no a las decisiones que toma dentro de la cancha.

Karina Grippaldi y Mauricio Pochettino ı Foto: Especial

La historia de Karina Grippaldi y Mauricio Pochettino comenzó en 1991, pero fue hasta 1994 cuando se casaron en Argentina, y fue tan solo dos años después cuando dieron la bienvenida a su primer hijo, Sebastiano Pochettino.

En 2001 Karina Grippaldi, Mauricio Pochettino y Sebastiano Pochettino recibieron a un nuevo miembro en su familia, pues el 30 de marzo nació en Barcelona el segundo hijo del matrimonio, Maurizio Pochettino.

Sebastiano Pochettino también tiene una carrera profesional dentro del futbol pues es preparador físico en clubes como el Paris Saint-Germain; mientras que Maurizio Pochettino es delantero en el Inter Club d’Escaldes.

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