¿Qué le pasó a Aldo Rendón en el oído? Esta es la razón por la que no escucha

Aldo Rendón, el participante de La Casa de los Famosos México, tiene un problema en el oído izquierdo, él mismo contó qué fue lo que le pasó.

El integrante más polémica del reality show tiene varios secretos, pero él dejó claro que va a ser muy transparente y auténtico dentro de la casa.

¿Qué le pasó a Aldo Rendón en el oído y por qué no escucha?

Aldo Rendón no escucha de un lado porque nació sordo del oído izquierdo. De acuerdo con lo que él contó, nació sin la membrana o el hueso en ese oído.

El estilista reveló que se empezó a dar cuenta de su condición en sexto de primaria cuando hablaba por teléfono y, al cansarse y cambiarse el aparato de oreja, notaba que no oía nada.

Fue diagnosticado formalmente alrededor de los 12 o 13 años, en primero de secundaria, cuando su mamá finalmente lo llevó al otorrinolaringólogo tras pensar inicialmente que simplemente “se hacía el sordo” cuando le hablaba.

Aunque le ofrecieron usar un aparato, decidió no hacerlo porque en esa época eran muy grandes y estorbosos, y prefirió simplemente vivir con la sordera de ese lado.

Aldo Rendón mencionó que debido a esta condición con la que nació no maneja, ya que no puede mantener una línea recta con el carro y se asusta mucho si un vehículo lo rebasa por el lado izquierdo, por donde no escucha.

En restaurantes o eventos como bodas, suele tener problemas si le toca sentarse en un lugar donde la gente le habla desde su lado izquierdo, ya que no percibe el sonido de ese lado.

Incluso mencionó que con su pareja con la que lleva 15 años, al principio de la relación, se sentaba de lado en el carro para poder escucharlo mejor.

El estilista no solo tiene la condición en el oído, en una entrevista también dijo que tiene una condición visual llamada queratocono, que es una malformación en la córnea que afecta su calidad visual.

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