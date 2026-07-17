Matan al periodista de Puebla Josué Martínez

ESCENA DEL CRIMEN del directivo, a la que llegaron fuerzas federales y locales.

El periodista Josué Martínez, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado frente a su domicilio en ese municipio de Puebla, con lo cual suman cinco comunicadores ejecutados en lo que va del año.

Información de la organización no gubernamental Artículo 19 reporta que, hasta el 14 de julio, había 12 periodistas víctimas de homicidio desde octubre de 2024, y de 2000 a 2026 sumaban 179 comunicadores acribillados, a los que se agrega ahora Martínez Contreras.

El Dato: LA ORGANIZACIÓN Artículo 19 exigió una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que considere como línea prioritaria la labor periodística de la víctima.

En lo que va de 2026, de los cinco comunicadores atacados, tres eran del estado de Veracruz, uno de Guerrero y uno de Puebla.

Se trata de Carlos Leonardo Ramírez Castro quien fue ultimado el 8 de enero; Luis Ángel López Valdés, asesinado el 11 de junio; Manuel Alejandro Moreno Serna, acribillado el 20 de junio, y Roxana Berenice Guzmán Ramírez, a quien mataron el pasado 3 de julio, luego de que la secuestraron hombres armados.

13 comunicadoras van asesinadas desde 2000 en el país

En Puebla, es el cuarto profesional de los medios de comunicación ejecutado desde principios de siglo. El último había sido Marco Aurelio Ramírez, en 2023.

Los reportes refirieron que el ataque contra Josué Martínez fue realizado por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes llegaron al domicilio del directivo y dispararon seis veces contra él, dejándolo con heridas mortales. Informes locales refirieron que la agresión contra el periodista se dio en presencia de su esposa e hijo.

Además, reportes extraoficiales y familiares de la víctima aseguraron que Josué Martínez recibió amenazas de muerte meses antes del ataque.

El Gobierno de Puebla condenó el hecho y exhortó a la fiscalía estatal a que realice las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y con el móvil. En un comunicado, reafirmó su rechazo a la violencia y refrendó su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad.

13 comunicadoras van asesinadas desde 2000 en el país

Añadió que la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal brinda acompañamiento a la familia del periodista.

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan expresó sus condolencias por el asesinato. “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor”, se lee en un comunicado.

Martínez Contreras tenía 39 años y en Noticias San Martín Texmelucan difundía información local y daba seguimiento a temas de interés para la comunidad.

Además de la tarea periodística, desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos profesionales y sociales, pues era maestro y recientemente había concluido la Licenciatura en Derecho.

También fue fundador de la asociación CRE-Arte, impulsó diversas causas sociales y era conocido con el sobrenombre de El Jaguar.

Asimismo, participó en campañas políticas del entonces candidato independiente a la presidencia de San Martín Texmelucan Filemón Ramírez.